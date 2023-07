Atenção estudantes jogadores de VALORANT: O Red Bull Campus Clutch voltou!

O Red Bull Campus Clutch está ao rubro. Na terceira temporada deste torneio aberto VALORANT para estudantes universitários, os jogadores voltam a juntar-se para defrontar equipas de cinco pessoas da sua própria região e - potencialmente - de todo o mundo, todos com o objetivo de alcançar a glória global. Aqui estão seis razões pelas quais este torneio é tão emocionante.

Os estudantes de VALORANT de todo o mundo são convidados a formar uma equipa e a candidatarem-se à última edição do Red Bull Campus Clutch para terem a oportunidade de representar a sua universidade e o seu país na final mundial.

01 1. O âmbito é global

A nível nacional e regional, o Red Bull Campus Clutch acolheu mais de 800 eventos de torneios desde 2021, com 25 000 participantes só na primeira época e 30 000 no segundo ano. A edição de 2023 terá mais ação, com mais de 200 torneios nacionais e regionais ao longo de quatro meses, todos a anteceder a Final Mundial em Novembro.

02 2. Começa na base...

O Red Bull Campus Clutch junta estudantes e jogadores VALORANT de todos os níveis de habilidade e proporciona-lhes jogos competitivos como nunca antes.

O dia 17 de Julho marca a abertura da janela de inscrição para as eliminatórias locais, programadas de acordo com o país ou a região. Cada equipa de cinco pessoas tentará progredir através das eliminatórias locais, sendo que as melhores irão para a Final Nacional, onde as melhores equipas de estudantes do país se defrontam. A equipa que vencer a Final Nacional do Red Bull Campus Clutch ganha a oportunidade de representar o seu país na Final Mundial.

A sensação de estar a representar o seu país no palco mundial © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03 3. ...e vai até ao topo!

No início de Novembro, o campo global terá sido reduzido, confirmando as melhores equipas VALORANT de estudantes em todo o mundo. Cada uma delas receberá um convite com todas as despesas pagas para a Final Mundial do Red Bull Campus Clutch, um torneio LAN que decidirá quem será o campeão desta temporada. Para muitas das equipas, esta final de temporada será uma oportunidade única de competir ao vivo num ambiente profissional. Quanto à equipa vencedora, não só ganhará o direito de se gabar, como também receberá um prémio de 20.000 euros.

04 4. Os locais da Final Mundial são sempre incríveis

A Final Mundial do Red Bull Campus Clutch reúne as melhores equipas nos principais destinos mundiais. Em 2021, o clímax da temporada foi realizado na capital espanhola, Madrid, enquanto que 2022 viu os confrontos finais acontecerem no Brasil, no épico Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O local de 2022 em São Paulo © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Este ano, os finalistas vão reunir-se em Istambul, na Turquia, a fascinante e antiga cidade que fica na fronteira da Europa e da Ásia. Como anterior anfitrião do clímax do VALORANT Champions Tour (VCT) de 2022 e de outros grandes eventos de esports, o local da Volkswagen Arena é certamente inspirador, dando aos participantes do Red Bull Campus Clutch a oportunidade de jogar num palco que já recebeu estrelas de renome mundial.

05 5. Qualquer equipa pode ganhar

Se achas que já sabes quem vai ganhar, pensa outra vez. O Red Bull Campus Clutch tem revelado histórias incríveis e reviravoltas surpreendentes com equipas de todo o mundo. Na Final Mundial de 2021 em Madrid, equipas de destaque como a Team Egypt - que ganhou tudo - surgiram do nada para se colocarem a si próprias e a toda a sua região no mapa VALORANT.

A Equipa Anubis do Egipto tenta a vitória na Final Mundial de 2021 © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Na temporada seguinte, o Red Bull Campus Clutch 2022 foi mais longe, com novas potências a surgirem ao lado de equipas experientes que regressaram para se redimirem. Quando a final mundial teve lugar em São Paulo, a tenaz equipa dos EUA teve de lutar contra altos e baixos para finalmente obter a vitória geral no prolongamento.

06 6. É um campo de teste para novos talentos

Embora nem todos no torneio tenham ambições profissionais, o Red Bull Campus Clutch tem sido um campo de provas para participantes como Mohamed 'shalaby' Shalaby, da Equipa do Egipto, que depois de uma forte exibição em 2021 assinou contrato com a equipa profissional de esports Team Vitality. Oliver Budi 'm0rea' Wangge também tem levantado ondas desde o seu desempenho para a Equipa Indonésia no Red Bull Campus Clutch da última temporada, ganhando recentemente uma medalha de ouro nos Jogos do Sudeste Asiático de 2023.

A janela para as Qualificações do Red Bull Campus Clutch 2023 está aberta a partir de 17 de Julho, por isso agora é a altura de fazeres a tua jogada. Podes encontrar todas as informações, incluíndo como te registares, aqui .