Quarteto Dos 5 vence Final Nacional do Red Bull Campus Clutch

A equipa de Bati, Furyan, K1zpawn, SW e Stepa era vista como favorita para marcar presença na Final Mundial, em São Paulo, Brasil, entre 11 e 16 de dezembro. É precisamente isso que vai acontecer depois do triunfo de hoje. No caso de Bati e k1zpawn, será a segunda vez consecutiva que irão representar Portugal no grande palco deste torneio, após terem sido vice-campeões com os Project S no ano passado.