Estas são as últimas actualizações do Red Bull Can You Make It?

RED BULL CAN YOU MAKE IT? THE ADVENTURE OF A LIFETIME!

Depois de abandonarem o dinheiro, os cartões de crédito e os telefones pessoais, as corajosas equipas de três pessoas do

Não se trata da primeira equipa a chegar ao destino - são as aventuras ao longo do caminho que realmente importam. Todos os dias, vamos reunir os destaques de todo o continente e partilhá-los contigo aqui.

Também podes saber mais sobre o Red Bull Can You Make It? e seguir os posts e vlogs das equipas em www.redbullcanyoumakeit.com.

para partilharem as suas histórias com o mundo. Foram concluídos 293 Desafios nos checkpoints e 755 Desafios de Aventura, enquanto 2.111 latas foram trocadas por bens de primeira necessidade, bem como por várias experiências da lista de desejos.

As equipas continuam a disparar em todas as frentes, e aqui está a prova: Nas últimas 24 horas, alcançaram a maior distância colectiva de sempre - 64.789 quilómetros - e, no processo, passaram por 39 checkpoints em 14 países. Hoje, as equipas publicaram 1.868 vlogs

Outras formas de transporte utilizadas nas últimas 24 horas incluíram a equipa de Hong Kong, que encantou um condutor numa viagem de comboio, e as checas, que convenceram um condutor a dar-lhes boleia num carro desportivo, bem como algo pelo qual ficaram igualmente gratos: a sua primeira refeição quente desde o início. Entretanto, os Potato Explorers trocaram as latas por uma confortável viagem de autocarro de Perpignan a Lyon, o que os deixou cerca de 450 km mais perto de Berlim. Não há dúvida de que vão querer visitar um checkpoint em breve para aumentar a sua "moeda" de latas.

