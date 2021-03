Não é bluff: o Red Bull Cape Fear regressa em 2021

Red Bull Cape Fear é uma competição única, por convite, de surf de big wave que está prestes a regressar a Shipstern Bluff, na Tasmânia, para a edição de 2021.

Pela primeira vez na história do evento, um conjunto constituído apenas por surfistas australianos de big wave competirá no Red Bull Cape Fear. Entre os nomes estão atletas como Laura Enever, antiga surfista do WSL Championship Tour, e a estrela em ascensão Lizzie Stokely.

"Sinto-me honrada por ser uma das primeiras surfistas femininas a participar no Red Bull Cape Fear e sinto-me entusiasmada e nervosa para me levar ao limite e competir contra algumas das melhores surfistas de slabs da Austrália", diz Enever. "Vai ser um evento louco!"

"Quando deixei o World Tour para me aventurar no surf de big wave, os meus olhos foram abertos pelo que é preciso física e mentalmente para surfar as ondas mais pesadas do mundo. Shipstern Bluff encorpora esse desafio."

Quando a janela de competição abrir oficialmente a 3 de março, o Red Bull Cape Fear pode ser declarado "on" em qualquer altura até agosto, com os surfistas a ter de largar tudo e partir para Shipstern Bluff dentro de 48 horas para competir. Isto significa que o Red Bull Cape Fear será disputado em condições ótimas.

Três vezes campeão do mundo e lenda australiana, Mick Fanning competirá mais uma vez no Red Bull Cape Fear. Tal como em 2019, quando decorreu a última edição, Fanning está entusiasmado pela possibilidade de enfrentar uma das ondas mais pesadas do mundo.

"A minha perícia definitivamente é surf de alta performance, por isso enfrentar estas ondas loucas está completamente fora da minha área de conforto, mas é um desafio épico para a pós-reforma", diz o antigo campeão do mundo. "Comigo vão estar presentes surfistas de big wave da Tasmânia e de outras partes da Austrália muito mais experientes, estou honrado por surfar ao lado deles no meu segundo Red Bull Cape Fear."

Em 2019, o Red Bull Cape Fear mudou-se de Cape Solander, na Botany Bay de Sydney, para Shipstern Bluff, no sudeste da Tasmânia. Conhecida por ser casa de uma das ondas mais temíveis do mundo, em parte devido aos degraus que a onda tem, Shipstern serve de cenário a um evento de proporções épicas. Com grandes quantidades de água a quebrar sobre um recife raso e ondas a quebrar a apenas 10 metros de rochas expostas na base do penhasco, este evento promete ser um espetáculo sem igual.

Mark Mathews in Action © Andrew Chisholm/Red Bull Content Pool

O fundador da competição e reconhecido surfista Mark Mathews está mortinho por voltar. "O Red Bull Cape Fear é um evento de big wave ao qual surfistas de todo o mundo estão sempre atentos e Shipstern Bluff é conhecido por não fazer prisioneiros", diz.

"O evento de 2019 foi épico e este ano será único novamente, com tantas competidoras femininas envolvidas, e, claro, um line-up australiano que demonstrará o talento local. Mal posso esperar pela luz verde e para me testar novamente contra o oceano."

A mecânica de Shipstern Bluff

Para Enever, o evento representa uma oportunidade de abraçar um desafio competitivo completamente novo. "Tudo o que é requerido do surf de big wave está num nível completamente diferente", confessa. "Amo o desafio e estou ansiosa para me testar neste formato competitivo pela primeira vez."