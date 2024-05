O Red Bull Cliff Diving regressou este fim de semana, com saltos de 27 metros e acrobacias de cortar a respiração a atingir a água a 85 km/h após apenas três segundos de queda livre. A 15ª edição do Red Bull Cliff Diving terá lugar em oito locais, com a Irlanda do Norte e o Canadá como parte do mapa da competição pela primeira vez.

A época de 2024 teve início em Atenas, na Grécia , que voltou a fazer parte do calendário do Red Bull Cliff Diving pela primeira vez desde 2011. No entanto, Atenas será um novo local para o campo masculino e feminino, já que da última vez que a capital grega recebeu a competição não houve competição feminina, e nenhum dos atletas masculinos competiu em 2011.

A competição regressa a dois locais em junho: primeiro aos Estados Unidos , incluindo Boston , onde os atletas ião saltar do telhado do Institute of Contemporary Art, e depois a Polignano a Mare, na Itália - as falésias íngremes do Mar Adriático, onde o Red Bull Cliff Diving regressa pela 11ª vez.

Polignano a Mare is a picture perfect diving spot © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Em julho, chega um novo local ao calendário de 2024, a Causeway Coast , na Irlanda do Norte , que pode parecer familiar aos fãs de Game of Thrones, uma vez que foi onde a série foi filmada. As águas escuras e agitadas do Oceano Atlântico encontram-se com as falésias recortadas da Costa de Causeway no que promete ser uma prova emocionante e tensa.

Em agosto, os pilotos mergulharão nas águas frescas do Fiorde de Oslo , na Noruega , a partir da estrutura única do telhado, ao estilo de uma ópera, que possui a maior altura de todos os locais (30 metros).

Duas semanas mais tarde, em agosto, o outro local recém-chegado fará a sua estreia: a 6ª paragem será o Canadá - pela primeira vez - casa de Molly Carlson e Simone Leathead .

Em setembro, começa a contagem decrescente para a coroação dos campeões do mundo, e o local será também um grande regresso: Antalya , na Turquia . O Atatürk Park, localizado no coração do porto da metrópole turca, recebeu a série pela última vez em 2009, quando o Red Bull Cliff Diving se estreou - nessa altura, apenas os homens competiram. Assim, ao fim de 15 anos, esta é uma aventura completamente nova para os atletas, tal como aconteceu em Atenas. Antalya será a penúltima paragem da temporada, onde um grande desempenho ou um erro podem reescrever as hipóteses da vitória final.

A última paragem do calendário de 2024 e o final da época será Sydney , em novembro, onde se encontra a atual campeã e lenda do Red Bull Cliff Diving, Rhiannan Iffland . Aqui, os vencedores erguerão o troféu King Kahekili.

Por quem é que estamos a torcer?

Serão 12 homens e 12 mulheres a competir em cada local - oito cliff divers permanentes e quatro wildcards em cada categoria.

A 15ª temporada contará com vários atletas que têm sido substitutos na série, mas este ano vão competir em todas as provas. Por exemplo, a canadiana Simone Leathead e a colombiana Maria Paula Quintero juntaram-se à categoria feminina. O mexicano Jonathan Paredes , o vencedor masculino da época de 2017, também regressará como mergulhador regular, bem como o antigo wildcard espanhol Carlos Gimeno .

Jonathan Paredes © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Uma breve retrospetiva da época de 2023

A época passada foi emocionante para os atletas masculinos, sem vencedor à vista até ao último salto. Constantin Popovici , da Roménia, conquistou as honras, erguendo o troféu King Kahekili pela primeira vez. O seu maior adversário? A nova estrela britânica: Aidan Heslop .

Na prova feminina, Rhiannan Iffland voltou a dominar e a triunfar. A australiana conquistou o seu sétimo título mundial consecutivo, tendo como principais adversárias a canadiana Molly Carlson e a australiana Xantheia Pennisi .

Os campeões mundiais de 2023, Rhiannan Iffland e Constantin Popovici © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Vê aqui o calendário do Red Bull Cliff Diving 2024:

26 de maio - Atenas, Grécia

8 de junho - Boston, EUA

30 de junho - Polignano a Mare, Itália

2 de julho - Causeway Coast, Irlanda do Norte

10 de agosto - Oslo, Noruega

25 de agosto - Montreal, Canadá

29 de setembro - Antalya, Turquia

10 de novembro - Sydney, Austrália