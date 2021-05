Com quatro novas localizações, o alinhamento de saltadores permanentes mais jovem de sempre e os mesmos standards para as categorias masculina e feminina, o

21 meses após os últimos saltos competitivos, a primeira etapa vai decorrer na Riviera Francesa, em Junho. Depois de saltarem das rochas de Cap Dramont, na famosa Côte d'Azur, o circuito mundial viaja para a capital norueguesa, Oslo, onde em agosto montará as plataformas no topo da Casa da Ópera.

21 meses após os últimos saltos competitivos, a primeira etapa vai decorrer na Riviera Francesa, em Junho. Depois de saltarem das rochas de Cap Dramont, na famosa Côte d'Azur, o circuito mundial viaja para a capital norueguesa, Oslo, onde em agosto montará as plataformas no topo da Casa da Ópera.

21 meses após os últimos saltos competitivos, a primeira etapa vai decorrer na Riviera Francesa, em Junho. Depois de saltarem das rochas de Cap Dramont, na famosa Côte d'Azur, o circuito mundial viaja para a capital norueguesa, Oslo, onde em agosto montará as plataformas no topo da Casa da Ópera.

A histórica Stari Most recebe a elite do cliff diving novamente

, no sul de Itália. Este local, considerado o lar europeu do Cliff Diving, foi palco de vários momentos históricos no Circuito Mundial e voltará a ser um ponto crucial da luta pelo título.