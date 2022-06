Tudo o que precisas de saber sobre o Red Bull Dance Your Style 2022

Bailarinos, estão com sorte, pois a maior competição de dança do cenário nacional e internacional está de volta este ano com uma edição ainda mais poderosa, se possível. O Red Bull Dance Your Style 2022 chegou com mais audições, mais participantes e, claro, mais pessoas para votar no seu favorito. Estás pronto para dominar a pista de dança?

O que é o Red Bull Dance Your Style?

O Red Bull Dance Your Style é uma celebração das danças urbanas onde as batalhas acontecem ao ritmo de uma música imprevisível e o público escolhe o vencedor.

Funk, rap... pop!... sem saber de antemão a música que vai tocar, a capacidade de improvisação do bailarino é um elemento chave para superar os diferentes confrontos. Sente a música e deixe-a fluir!

O público, após cada ronda, escolhe o vencedor, por isso, além de demonstrares o teu talento e qualidade técnica, é muito importante que consigas levantar o público dos seus pulgares com a tua originalidade. Mostra o teu selo mais pessoal!

O formato da competição

01 Fase 1: Audições online (de 25 de maio a 17 junho)

O Red Bull Dance Your Style está aberto a todos os bailarinos que queiram participar através das audições online.

O primeiro passo é gravar um vídeo de 30 a 60 segundos e publicar no Instagram Reels a dançar a tua música favorita. Para te identificarmos tens de usar o Tag @redbulldance @redbullpor e o #redbulldanceyourstyle, depois é só completares o formulário de participação aqui .

02 Fase 2: Qualifier (26 de junho)

Após a seleção do júri, o próximo passo é, no dia 26 de junho, subir ao palco do Rock In Rio Lisboa para disputar a qualificação, que dará acesso à final nacional!

Fase 3: Final Nacional (3 de julho)

O ponto de encontro da Final Nacional é no UBBO, em Lisboa, e a dinâmica é simples: dois bailarinos escolhidos de forma aleatória competem frente-a-frente na pista e dão tudo para mostrar as suas melhores skills e vencer a ronda. Assim, podes esperar ver géneros diferentes como hip-hop, popping, house, locking, entre outros, a competir entre si. Ao contrário da maioria das competições de street dance, no Red Bull Dance Your Style o júri é o público, que tem um papel decisivo no resultado de cada battle. O som fica a cargo do DJ que irá passar sets de músicas amplamente conhecidas, de forma aleatória para cada ronda. A capacidade criativa dos bailarinos realizarem e adaptarem o seu estilo ao ritmo do som vai ser testada como nunca. Nada está assegurado e os participantes têm de estar preparados para ouvir os géneros musicais: desde o funk à pop music, ao rap, garage e até aos clássicos old-school.

1 min Final Mundial Red Bull Dance Your Style 2022 A segunda edição da final mundial do Red Bull Dance Your Style vai acontecer em Joanesburgo no dia 10 de dezembro de 2022. Memoriza a data e prepare-te para a derradeira batalha de street dance 1v1.

No final, o vencedor será aquele que conseguiu conquistar a multidão pela sua performance. Ao longo do ano, o Red Bull Dance Your Style terá mais de 60 eventos em mais de 30 países, apurando os participantes que vão competir na Final Mundial na África do Sul, onde todos os vencedores nacionais irão reunir-se para coroar o Campeão Mundial do evento.

03 Conhece o Júri das Audições Online

Sílvio Ferreira

Sílvio Ferreira

Joana de Lima

Joana de Lima

Vítor Fontes

Vitor Fontes