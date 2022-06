Conhece os selecionados para o Qualifier do Red Bull Dance Your Style

Quem conseguirá conquistar um dos 8 lugares para a final nacional do Red Bull Dance Your Style Portugal 2022 ? No próximo domingo, 26 de junho, teremos a resposta para essa pergunta no qualifier que vai acontecer no Rock In Rio Lisboa e que será apresentado por Fausto Bellucci e no qual o DJ Jul Nako voltará a desafiar os bailarinos com as músicas mais imprevisíveis.