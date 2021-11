Conhece os campeões nacionais do Red Bull Dance Your Style de 2021

A batalha começou. O Red Bull Dance Your Style está de volta, e os principais bailarinos de street dance de mais de 30 países enfrentaram-se em 50 eventos para ter a hipótese de chegar ao palco mundial a 4 de dezembro de 2021, em Joanesburgo, África do Sul.

Como funciona a competição

O line-up para a Final Mundial do Red Bull Dance Your Style consiste em oito bailarinos wildcard convidados mais oitos competidores que se juntarão para completar o Top 16 da Final Mundial.

This is what to expect at Red Bull Dance Your Style © Annika Wallis / Red Bull Content Pool

Saiba mais sobre todos os campeões nacionais e wildcards aqui

Kieran Lai, Reino Unido, Hip-Hop

Kieran Lai gewann die Red Bull Dance Your Style-Challenge im Jahr 2020. © Eva Berten/Red Bull Content Pool

Kieran Lai, bailarino de hip-hop, residente em Londres, exibiu as suas habilidades em todo o lado, desde as semifinais da competição de TV britânica Britain's Got Talent até ao musical do West End e Juliet. Até já dançou como parte da companhia de performance Zoo Youth, onde esteve Michelle Obama durante os Jogos de Verão de 2012.

Principalmente autodidata, Kieran Lai começou a dançar depois de ver vídeos no YouTube das suas maiores inspirações criativas, como o popper coreano e o ícone da dança francesa Salah.

Em 2020, venceu o Desafio do TikTok Red Bull Dance Your Style e garantiu a sua vaga na edição de 2021.

Hamad, Egipto, Popping

Hamad ist der Champion von Red Bull Dance Your Style Ägypten. © Hesham Marcelo/Red Bull Content Pool

Hamad Ibrahim é um popper de 26 anos nascido nas Filipinas e residente no Cairo, no Egipto. Rodeado por uma rica formação cultural, Hamad começou a dançar aos 16 anos. É super musical e habilidoso numa mistura de estilos de hip-hop, mas o pop é a sua especialidade.

Na última década, acumulou uma lista de vitórias em batalhas no Egito, tais como tornar-se semifinalista no Arabs Got Talent em 2013 e também apareceu em várias entrevistas na TV, a discutir sobre as suas habilidades de movimento. Como instrutor, a sua coreografia experimental e criativa torna os seus workshops muito procurados.

Doktor Akay Üstünel, Turquia, Hip-Hop

Doktor Akay Üstünel gewann Red Bull Dance Your Style in der Türkei. © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Akay Üstünel começou a dançar em 2009 como resultado da sua forte paixão e respeito pela cultura hip-hop. Em menos de três anos, depois de entrar no estúdio e chegar às semifinais na primeira batalha, dançou em anúncios publicitários nacionais e pisou palcos de espetáculos de artistas turcos em todo o mundo.

Desde então, participou enquanto bailarino e coreógrafo principal em vários videoclipes, séries e filmes. Quando não está batalhar, Akay é diretor de movimento e instrutor da Elements of Dance Company e fundador da Satisfunktion Crew.

Ricky, Japão, Popping/Animation

Ricky gewann bei Red Bull Dance Your Style in Japan. © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Ricky ganhou o seu ofício de soldados americanos que vieram para a sua cidade natal, Okinawa - um desses soldados mostrou-lhe um vídeo do popper francês Salah, e o resto é história.

Aos 14 anos, Ricky começou a dançar e aprimoraras suas habilidades no pop, funk, musicalidade e animação. Depois disso, foi para Osaka. Com 17 anos de experiência em 2021, desde então registou inúmeras vitórias em batalhas a solo e como membro das crews de pop / animação EPOCH, EXmatic e Prankster. Já fez apresentações em todo o mundo e atualmente divide o seu tempo longe da pista de dança como instrutor, júri e pai.

Jaekwon, Áustria, Locking/Popping

Jaekwon siegte bei Red Bull Dance Your Style in Österreich. © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

O locker e popper de Salzburgo Jaekwon travou uma batalha eletrizante para reivindicar o seu lugar na África do Sul. Mas as suas proezas de desempenho não deveriam ser uma surpresa. Aprendeu os movimentos na Convenção Breakin de Londres e já trabalhou como coreógrafo e performer em todo o mundo. É também membro da crew Fusion Lockers.

Jaekwon fortaleceu a destreza das suas habilidades ao aprender com OGs como Storm e ao fazer palestras de dança e educação teatral, direção de palco e encenação, junto com as tradições japonesas, dança folclórica e artes marciais.

Sifer, Espanha, Popping

Sifer gewann bei Red Bull Dance Your Style in Spanien. © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

Sifer colocou a sua cidade natal, as Ilhas Canárias, no mapa quando foi coroado como melhor bailarino de Espanha na Final Nacional do Red Bull Dance Your Style. O seu carisma e fluxo já o levaram a ser também reconhecido em Madrid e Barcelona, ​​e começou a trabalhar e a traçar o seu caminho pelo mundo fora.

Sifer já treinou em todos os estilos de hip-hop e conquistou uma série de vitórias em campeonatos nacionais. É apaixonado por música e como membro dos Calima Team e dos Man of Steel Crew, gostaria de ser mais do que instrutor de dança. É também o fundador / criador do programa de treino de popping Sifer Cypher Formacion, que oferece aulas, batalhas e workshops.

Satanel, Roménia, Hip-Hop

Satanel gewann Red Bull Dance Your Style in Rumänien. © Bogdan Buda/Red Bull Content Pool

Satanel é uma força a ser considerada. O seu Instagram mostra a bailarina romena multi-qualificada que lida com tudo, desde um skate até uma guitarra, ou graffiti. Não só era um sonho competir na Final Nacional Red Bull Dance Your Style e ter os pais na plateia, como também prometeu que, se ganhasse, seria um presente para o aniversário de 78 anos da sua avó!

Mams, Suiça, Hip-Hop

Mams gewann Red Bull Dance Your Style in der Schweiz. © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

O bailarino e coreógrafo suíço de hip-hop Romand Mamadou Kalombo, também conhecido como 'Mams', une dancehall e krump no seu estilo multidisciplinar, entre outros géneros. Desde que começou como bailarino, Mams batalhou em várias competições de dança, mas classificar-se para uma vaga na final mundial do Red Bull Dance Your Style e ser coroado o campeão suíço é o melhor que já conseguiu numa competição.

É também o fundador da escola de dança Studio Leszarts com sede em Vevey, Suíça, e na eliminatória do Red Bull Dance Your Style Suíça teve que batalhar contra um dos seus alunos pela primeira vez, para ganhar o título. Mams é treinador e bailarino na crew de freestyle Mal au Crâne e Concept Compagnie.

Silvio, Portugal, Popping

Silvio gewann Red Bull Dance Your Style in Portugal © Maiur Narendra/Red Bull Content Pool

Silvio para além de ser bailarino especializado em popping, é também professor e um artista multi-género. Esta será a sua primeira vez a competir na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style e ficou extremamente orgulhoso de ter vencido a Final Nacional e poder representar Portugal na África do Sul.

É apaixonado e inspirado pelas pessoas ao seu redor e expressa gratidão a todos os que apoiaram a sua ascensão, bem como campeões de todos os seus oponentes em potencial. É um membro extremamente dedicado e central da JKBX Crew (Jukebox Crew) e no início deste ano, criou coletivamente um freestyle dance camp chamado ReBoot.

Quando não está no estúdio ou num cypher, podes ver as habilidades do Sílvio como um jogador de alto nível e a vencer outros jogadores de todo o mundo no Twitch.

Chrissy Chou, Taiwan, Waacking

Chrissy Chou gewann Red Bull Dance Your Style in Taiwan. © Garret Clarke / Red Bull Content Pool

Num cypher, todos os olhos estão voltados para a waacker taiwanesa Chrissy Chou . A bailarina mistura hip-hop, dancehall, reggae e movimento contemporâneo no seu waacking para criar um estilo altamente original e atraente.

Este pode ser o primeiro Red Bull Dance Your Style de Chrissy, mas não a primeira vez em batalhas. Na última década, ela ganhou uma série de títulos, incluindo chegar aos oito primeiros na competição de dança da Final da Copa do Mundo de 2014 em Taiwan. Também foi jurada e é muito procurada em toda a Ásia como artista em vários programas de televisão.

Toby Deedaran, Dinamarca, Hip-Hop

Toby Dedaaran gewann Red Bull Dance Your Style in Dänemark. © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

O bailarino de hip-hop Toby Deedaran dança desde a infância. Começou a trabalhar como profissional em Copenhaga, na na Dinamarca, após completar os estudos na Flow Dance Academy.

É conhecido tanto pelos seus vídeos de dança baseados em coreografia quanto pela participação no estilo livre e no ambiente de batalha. Já trabalhou com várias marcas e artistas, desde a Adidas ao coreógrafo mundialmente famoso Parris Goebel. Os seus workshops e aulas atraem fãs de toda a Escandinávia e da Europa, e todos esperam aprender um pouco do expressivo estilo artístico e carisma de atuação de Toby.

Blayke, Nigéria, Popping

Blayke gewann Red Bull Dance Your Style in Nigeria © Izzy Photography/Red Bull Content Pool

Blayke reivindicou o título de melhor bailarino de freestyle da Nigéria ao triunfar em Lagos. Esta será a primeira vez que batalhará nas pré-finais do Red Bull Dance Your Style e trará muito entusiasmo para suas apresentações.

É um bailarino de vários géneros que mistura krump, hip-hop e estilos alternativos com pop, Blayke também é super atlético e tem fome de competir e impressionar a multidão.

Luke Mizzi, Malta, Hip-Hop

Luke ist der Sieger von Red Bull Dance Your Style in Malta. © Andrew Large / Red Bull Content Pool

O bailarino de hip-hop Luke Mizzi está em alta. Não é apenas o vencedor do Red Dance Your Style Malta, mas também está a caminho da final mundial do Red Bull Dance Your Style pela primeira vez.

No passado, Luke trabalhou como treinador de dança na Sport Malta e atualmente é membro da crew / coreógrafo e bailarino da Concept of Movement. Longe da pista de dança, tem um Bacharelado em Artes, mas agora está a estudar para um mestrado em Estudos Teatrais na Universidade de Malta, além de desenvolver o seu jogo de caneta como redator de conteúdos para o Malta Daily.

Mecnun, Alemanha, Movement

Mecnun siegte bei Red Bull Dance Your Style in Deutschland. © Eva Berten / Red Bull Content Pool

Mecnun é um artista performativo e diretor multidisciplinar baseado na Alemanha. Divide o seu tempo entre o movimento, a arte, a moda, a cultura e o cinema. No Red Bull Dance Your Style Alemanha, surpreendeu a multidão com a sua musicalidade de alto nível e uma performance atraente. Acostumado a conquistar o público, Mecnun encontrou a fama no YouTube e Instagram. Já apareceu em vários videoclipes e espetáculos em estádios e dançou em muitos países, bem como lançou um documentário e apresentações de dança sobre o estado do mundo e a injustiça política.

Apesar de todas as suas conquistas, este é o primeiro Red Bull Dance Your Style e foi às lágrimas quando recebeu o troféu.

Dam'en, Rússia, Hip-Hop and Popping

Dam'en ist der Sieger von Red Bull Dance Your Style in Russland. © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

Konstantin Krasilich, também conhecido como DAM’EN, é coreógrafo e bailarino da cena underground de dança russa. Começou a dançar depois que da carreira no futebol terminar devido a uma lesão. Representa a Sarcellite Crew, é o treinador da equipa de dança do Distrito 13, competiu na 7ª temporada do concurso de dança da televisão russa NEW DANCES na TNT como parte da equipa e é representado pela agência criativa de dança russa PLĀNKA.

Esta será a primeira vez que DAM’EM vai competir no Red Bull Dance Your Style e já é uma das suas maiores e mais significativas conquistas enquanto bailarino.

Gil the Grid, Países Baixos, Experimental

Gil the Grid siegte bei Red Bull Dance Your Style in den Niederlanden. © Tom Doms

Gil the Grid é um dos bailarinos mais penetrantes que vais encontrar. Cresceu em Spangen, na Holanda e acredita que tem sido a dança o mantê-lo fora das ruas e afastado do crime. Ainda em criança, descobriu uma habilidade natural para cativar multidões e expressar o seu eu interior através da dança. Começou a dar aulas, tornou-se o líder artístico dos Pop'arazzi e ganhou a categoria experimental da Juste Debout em 2013.

Mas em 2013 sofreu de problemas de saúde mental causados ​​por traumas não resolvidos. O incidente impulsionou Gil the Grid a ir ainda mais fundo na dança como uma forma de curar e abriu o seu coração nas suas performances e coreografias.

Gil the Grid já se apresentou em cerca de 30 países à volta do mundo, é o diretor artístico do Amenti MoveMeant e estabeleceu o seu próprio plano de estudos chamado The MoveMeant Method. Também usou esta plataforma para ser um ativista e abordar questões sociais por meio da dança. Esteve na final do Holland's Got Talent em 2017 e recentemente dançou durante o Eurovision Song Contest. Esta será a sua primeira vez a competir no Red Bull Dance Your Style.

Soyuz, França, Popping

Soyuz gewann Red Bull Dance Your Style in Frankreich. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Soyuz nasceu na cidade de Tours, em França. Começou a estourar em 2013 depois de assistir a um videoclipe no YouTube feito por Inglewood, um popper e animador que Marquese Scott filmou na Califórnia. Soyuz começou a treinar e descobriu que era um talento natural, rapidamente acumulou vitórias em batalhas e fãs. Originalmente um membro da crew La Smala, vive agora em Bordeaux e pratica com Gallion New Era em Paris.

Foi um dos seus professores que lhe deu este nome, pois dizia que o corpo e a maneira como se movia eram tão estranhos que pareciam ter vindo do espaço. Ao mesmo tempo, os dois viram 'Soyuz', uma nave espacial, no jornal e o resto é história.

Quando não está no estúdio a treinar, Soyuz está a estudar para obter um mestrado em engenharia e app developer. Quando questionado sobre se criará ou não a sua própria no futuro, respondeu que os planos são ultrassecretos.

Esta é a primeira vez que se apresenta na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style.

José Monstarz, Chile, Hip-Hop

José Monstarz siegte bei Red Bull Dance Your Style in Chile. © Gary Go/Red Bull Content Pool

Nascido e criado na Quinta Normal em Santiago do Chile, José Monstarz foi inspirado para começar a dançar por Michael Jackson, Chris Brown e pelas pessoas à sua volta. Começou a dançar em 2011 e dedicou, sua a formação e o seu foco exclusivamente ao hip-hop. Hoje, José descreve o seu estilo de dança como criativo, carismático e musical. Faz parte da crew Monstarz, que atualmente são bailarinos residentes num espetáculo de hip-hop num circo no Chile.

José afirma que a conquista que mais o orgulha na dança foi vencer a Final Nacional do Red Bull Dance Your Style, devido à magnitude do evento. Mas outra conquista de destaque que ocupa um lugar especial no seu coração é ter sido o primeiro chileno a vencer a categoria hip-hop num campeonato chamado Brazil Dance Camp. As suas inspirações locais são Jazz Monstarz e todos os bailarinos que compõem a crew. Internacionalmente, as suas inspirações são os bailarinos e coreógrafos franceses de hip-hop Icee Forzesound e Mufasa.

Ian Tico, Quénia, Experimental

Ian Tico gewann Red Bull Dance Your Style in Kenia. © Loice Konga/Red Bull Content Pool

Ian Munuve, aka Ian Tico , nasceu e foi criado em Nairobi, no Quénia. Foi apresentado à dança aos sete anos de idade pelos tios porque Ian Tico era fascinado por como era possível usar o corpo para criar diferentes ilusões. A partir daí, a sua paixão pela dança cresceu e os movimentos que queria experimentar surgiram naturalmente.

Vencer o Red Bull Dance Your Style no Quênia é a sua maior e mais orgulhosa conquista da dança. Descreve o seu estilo de dança como sendo experimental e derivado de diferentes estilos e bases de movimento - um dos quais é Odi, um estilo de dança de rua local do Quênia - assim como movimentos animalescos, popping e house.

Tony, Austrália, Afro

Tony gewann Red Bull Dance Your Style in Australien. © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

O bailarino afro Tony Oxybel , nascido em Paris e residente em Sydney, inspirou-se para competir no Red Bull Dance Your Style 2021 depois de assistir à vitória do seu bailarino favorito, Koh, em 2019 - o mesmo ano em que Tony pisou um estúdio de dança pela primeira vez. Dois anos depois, Tony estará no mesmo lugar que o seu ídolo da dança e, embora possa não se considerar competitivo, a sua destreza em batalhas e aplausos da base de fãs sugerem o contrário.

Depois de se tornar o campeão australiano e rumo às finais mundiais, Tony está empolgado. Diz que o que adora na dança é o freestyle e a coreografia, por lhe dar uma sensação de libertação. Recentemente, tornou-se "obcecado" por voguing e, eventualmente, quer envolver-se mais com coreografia e criação de peças e trabalhar nos bastidores, em vez de ficar sob os holofotes.

Jordan J Funk, Reino Unido, Hip-Hop e Krump

JFunk is the winner of Red Bull Dance Your Style UK © Amy Heycock / Red Bull Content Pool

O bailarino de street dance de Londres Jordan J Funk dança há 15 anos. Descobriu a sua paixão graças ao irmão mais velho, que começou a dançar primeiro e percebeu que JFunk não estava a fazer nada, então agarrou-o de casa e disse: "Tu vais dançar". Jordan J Funk foi e não olhou para trás. A dança tornou-se séria muito rápido, e sabia que tinha encontrado aquilo em que era bom e que deveria fazer.

Desde então, tem vencido batalhas, tem realizado com o English National Opera, Stormzy e Boy Blue Entertainment, e faz peças coreografadas para prémios como os prémios EMA e Capitals Summertime Ball. O seu trabalho favorito é a própria peça de krump de 30 minutos, intitulada AIMagination. Também leciona no The Hub Studios em East London e conta com o mentor do "filho da dança" Masaiya Thomas como a sua maior conquista.

Os principais estilos de Jordan J Funk são krump, hip-hop, house e Afro, dos quais se desvia perfeitamente enquanto oferece exibicionismo e explosão a cada ronda. Descreve a forma como dança como pura, sentimental e totalmente sua. Está constantemente a esforçar-se para ser único, enquanto carrega tudo o que aprendeu com os seus professores ao longo do percurso. No topo da lista de professores estão seus "senseis" Kenrick, Turbo, bem como os "homebros" Kurtyswift e o tio TC.

A preparar-se para a sua primeira Final Mundial Red Bull Dance Your Style, Jordan J Funk diz que, seja qual for o resultado da competição, espera que a sua dança o leve a ensinar e partilhar com as pessoas de tudo o mundo e coreografar para mais artistas / projetos incríveis.

Nepo, Índia, Hip-Hop

Nepo won Red Bull Dance Your Style India © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

O BAILARINO de hip-hop Deepak Shahi também conhecido como 'Nepo' começou a dançar em 2016 em Haldwani, Índia, para se divertir. Hoje é membro das crews Yups e I.S.I.S da Índia. Descreve o seu estilo de dança como sendo exatamente igual à sua personalidade. É agradável, adora música, segue o ritmo e expressa tudo o que sente.

No ano passado, atraiu fãs em todo o mundo e marcou uma lista impressionante de vitórias em batalhas. Mas a maior conquista de Nepo até agora e a batalha da dança da qual mais se orgulha foi tornar-se o campeão do Red Bull Dance Your Style India. Como professor, os workshops de Nepo são muito procurados, também coreografa e é jurado. Quando não está a competir numa batalha, adora jogar futebol e festejar ou passar o tempo com a namorada.

O maior desafio de Nepo até agora tem sido dinheiro. Embora a sua vila em Haldwani esteja a mudar, a cena hip-hop ainda tem um longo caminho a percorrer. Nepo teve que viajar muito para ganhar conhecimento, mergulhar na cultura da dança e colocar o seu nome no mapa. Em 2021, está em constante ascensão e sente-se positivo para o que vem por aí.

Mólari, Grécia, Waacking

Maria Mólari won Red Bull Dance Your Style Greece © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

A grega Mólari começou a dançar em 2012. Uma feroz waacker e voguer, colocou o local onde nasceu no mapa, ganhou uma série de batalhas nacionais e provou ser uma bailarina e coreógrafa proeminente tanto no cenário underground quanto no mainstream. Uma profissional em comandar a multidão, Mólari flexiona a sua conexão complexa com a música através de cada centímetro do corpo, até a ponta dos dedos.

2021 será a sua primeira vez a competir na Final Mundial Red Bull Dance Your Style e Mólari está ansiosa para o evento. No entanto, acredita que a conquista que mais de orgulha é todas as vezes que dançou sem pensar demasiado e apenas se divertiu com a música e as pessoas ao redor.

Flexx, Jamaica, Hip-Hop

Flexx is the winner of Red Bull Dance Your Style Jamaica © Red Bull Dance Your Style Jamaica

Shemar Brown, aka ' Flexx ' nasceu e foi criado em Stony Hill, Kingston, Jamaica. Apaixonou-se pela dança desde criança e inspirou-se no irmão. Bailarinos jamaicanos como Astii Xqlusive, Pancho Cautiion e African Kydd, bem como de pesos pesados ​​internacionais como Kida The Great e Les Twins são também uma forte fonte de inspiração para Flezz. O sabor e a delicadeza que apresenta hoje são fruto de uma prática árdua e da mentalidade para aumentar o nível de as suas habilidades.

O estilo de Flexx é fluido, como a água, mas também duro e explosivo dependendo da batida. Muda perfeitamente do dancehall para o hip-hop experimental, breaking e da técnica de freestyle sem esforço para reggae e afrobeat. A conquista de dança de maior orgulho de Flexx é ganhar o Red Bull Dance Your Style e ter a hipótese de representar a Jamaica na final mundial.

Shanny J, África do Sul, Waacking

Shanny J won Red Bull Dance Your Style South Africa © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Shannon Kivido, aka Shanny J , é uma bailarina de waacker e coreógrafa de 23 anos, que dança desde que se lembra. Enquanto crescia, percebeu a sua paixão ao imitar os vídeos de Beyoncé, Usher e Micheal Jackson. Mas foi quando estava no 9ºano, quando se juntou à sua primeira crew, que Shanny realmente começou a levar a dança a sério.

Em 2021, a conquista de maior orgulho de Shanny J é o seu crescimento pessoal e na dança até agora. Shanny J batalhou no Red Bull Dance Your Style 2018, mas não foi escolhida até este ano, quando voltou com força total e conquistou uma vaga na final mundial do Red Bull Dance You Style na sua cidade natal.

Angyil, EUA, Popping

Angyil won Red Bull Dance Your Style USA © Flo Ngala / Red Bull Content Pool

Nascida em Kansas City, a popper gambiana Angela ' Angyil ' McNeal foi criada no hip-hop. Estava imersa na cultura graças à sua família e amigos e dançava antes de poder andar, em churrascos, festas e eventos. Aprendeu os estilos clássicos de balé, jazz e moderno na Paseo Academy of Fine and Performing Arts e mais tarde tornou-se bailarina na Alvin Ailey, uma das escolas de balé mais respeitadas e renomadas na história.

Nini, Geórgia, Hip-Hop

Nini won Red Bull Dance Your Style Georgia © Rezi Kenia / Red Bull Content Pool

Nino Gogichaishvili, aka Nini, nasceu e foi criado na Geórgia. Descobriu a dança com apenas três anos e seguiu os passos de dos pais ao estudar dança folclórica georgiana. Depois de fazer a sua primeira aula de hip-hop em março de 2012, decidiu dedicar-se à dança. Nini concentrou-se no hip-hop ao integrar balé, house, vogue, dancehall, jazz-funk e um pouco de break. Um dos desafios mais significativos de Nini tem sido permanecer fiel à sua paixão pelas artes (apesar de se formar em matemática e física) e seguir o seu coração para se tornar bailarino. O seu objetivo é provar às pessoas da sua cultura que ainda não vemm a dança como uma profissão "adequada", que este é o seu destino.

Em 2021, Nini conquistou várias vitórias em batalhas, incluindo vitórias em campeonatos como Born To Dance Caucasus e Make Dance Not War, além de competir no programa de televisão So You Think You Can Dance. Agora, tem orgulho de representar o seu país na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style.

01 Verb, África do Sul, Krump

Verb represents South Africa in the Red Bull Dance Your Style Pre-Finals © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

O sul-africano Krumper Senzo, também conhecido como Verb, começou a dançar muito jovem. Em 2021, o bailarino de 29 anos competiu em todas as grandes competições da África do Sul. Apresentou-se no South African Music Awards, chegou ao top 16 da competição de dança da televisão, So You Think You Can Dance, e foi premiado com o 'Dançarino do Ano' no South African Dance Awards.

Quando se trata de obstáculos, Verb diz que tornar-se um bailarino de Krump na África do Sul é a coisa mais difícil que fez na sua vida. Não apenas as oportunidades profissionais são limitadas para bailarinos da África do Sul como as viagens internacionais são super caras, mas também demorou para que Verb quebrasse a indústria com uma forma de dança como Krump, que nasceu na América.

Entusiasmado por competir no Red Bull Dance Your Style e representar o seu país, Verb afirma: "O Red Bull Dance Your Style é a maior competição de dança do mundo. Oferece oportunidades iguais para todos em todo o mundo e reúne os melhores bailarinos. Saber que faço parte disso assusta-me, mas também me motiva! Mal posso esperar para ver todos na vida real e também testar-me contra eles! ”

JR Game, Alemanha, Krump

JR Game represents Germany in the Red Bull Dance Your Style Pre-Finals © León-Fabrice Liegener / Red Bull Content Pool

Aos 11 anos, o bailarino e ator alemão JR Game já estava classificado entre os 20 melhores do mundo na competição de elite EBS Krump. Desde então, ganhou cerca de 30 concursos na Europa e desempenhou um papel importante na série de TV Crews & Gangs. Também se dedica a desenvolver a cena Krump em Berlim e a capacitar outros bailarinos. Além disso, regularmente organiza eventos e dá workshops em todo o mundo.

JR Game é um bailarino de Krump na sua essência, mas funde elementos de vários estilos na sua dança. No futuro, gostaria de integrar mais coreografia no seu estilo de LA. Faz parte da crew do Game Fam e para JR Game, assumir o apelido de 'JR' significa que fará tudo o que puder para representar sua família e deixá-la orgulhosa.

Quando questionado sobre quais os bailarinos o inspiraram ao longo do percurso, diz: "Inspirado não é a palavra certa. Acho que 'motivado' é melhor. Qualquer bailarino que está a dar tudo no palco me motiva a esforçar-me e conseguir mais. Não há limites . "