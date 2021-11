Conhece os Wildcards do Red Bull Dance Your Style 2021

A Final Mundial do Red Bull Dance Your Style contará com alguns dos melhores bailarinos do mundo. Oito lugares serão para os vencedores das competições nacionais e os outros oito para os convidados (wildcards).

Estes são os wildcards do Red Bull Dance Your Style 2021.

01 L'eto

Renat Izmailov, também conhecido como L'eto, começou a dançar no final de 2007. Originalmente, queria fazer breaking, mas acabou por não acontecer naquela época. Em vez disso, fez aulas de hip-hop porque era uma forma de aprender os alicerces para se tornar um revolucionário.

A ascensão de L’eto para se tornar bailarino foi rápida, mas faltou-lhe confiança no início. Foi para a universidade para seguir os desejos dos pais, mas no segundo ano decidiu que a única carreira que queria seguir era a de bailarino profissional.

A dança é o espelho da tua alma L'eto

Em 2014, lutou para chegar à final de Juste Debout. Não foi só a primeira vez que o hip-hop esteve na final deste evento, mas também serviu como prova de que os bailarinos russos de hip-hop eram capazes, abrindo assim portas internacionalmente para sua carreira.

Aos 30 anos está mais interessado no lado emocional e criativo do que na competição, mas declara que está pronto para demonstrar as suas habilidades no Red Bull Dance Your Style.

02 Sheopatra

Sheopatra começou a estudar jazz moderno e balé numa companhia clássica e aprendeu com a bailarina de renome Lil Buck.

A mensagem que quero passar com a minha dança e a minha arte é a da liberdade absoluta Sheopatra

Depois de deixar Memphis (Tennessee), mudou-se para Los Angeles onde, aos 31 anos, já trabalha como artista e diretora há uma década.

Sheopatra e sua parceira, YoE, têm centenas de milhares de seguidores no Instagram e Tik Tok, e por meio dessas plataformas não só promovem a dança, mas também ajudam grupos marginalizados, além de lutar por justiça racial.

“A mensagem que quero passar com a minha dança e a minha arte é a da liberdade absoluta. Quero que os bailarinos se sintam livres e orgulhosos por serem negros. Deixem-se mover para onde os seus corpos os levarem. Tens de criar sem concessões ”, afirma Sheopatra.

03 P-Lock

P-Lock nunca foi derrotado numa batalha 1x1 de locking. Este campeão mundial tem muitas vitórias: o Funkin'Stylez da Alemanha, o KOD da China e o Juste Debout. O seu segredo é treinar muito tanto física quanto mentalmente: “Uma batalha é como o boxe, é uma guerra”, afirma.

Entre os seus modelos, P-Lock refere Don Campbell, o criador do locking, e a dupla Nicholas Brothers.

Para além de continuar a dar aulas, quer divulgar o festival que organiza em Paris (Pay the Cost To Be the Boss) e criar espetáculos para a sua crew, The Funk Rockets.

Será a primeira vez que participará no Red Bull Dance Your Style, onde irá com a premissa de se divertir e se sentir livre.

04 Perla

Quando tinha 20 anos, a suíça Perla decidiu concentrar-se no hip-hop e no house. Classificou-se sete vezes para o Juste Debout. Em 2019, ganhou o Break Down the House no Red Bull BC One Camp Zurich. Agora, participa na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style.

Al vivir en Ginebra cuando era joven le costó encontrar lugares en los que practicar el freestyle, pero a medida que fue mejorando también creció la escena del hip-hop y house. Perla fue labrándose un nombre hasta que la crew DBZ Fam le pidió que se uniera a ellos.

Quando morava em Genebra em jovem, era difícil para encontrar lugares para praticar freestyle, mas à medida que se aprimorava, a cena do hip-hop e do house também crescia. Perla estava a construir o seu percurso até que os DBZ Fam a convidaram para se juntar à crew.

A sua maior conquista até ao momento foi colaborar com Yves Saint Laurent, o que a ajudou a ganhar muitos fãs em todo o mundo.

05 Majid

Nascido no Iraque e criado na Alemanha, Majid começou a dançar depois de ver o pai praticar danças folclóricas curdas. Aos nove anos, já frequentava aulas hip-hop em conjunto com a irmã.

Em 2008, competiu pela primeira vez no Juste Debout e continuou a participar até alcançar a vitória em 2014.

Nunca foi o meu objetivo inspirar pessoas, vencer batalhas ou ser famoso. Eu fiz isto porque gosto Majid

Majid también ha hecho sus pinitos como actor, en 2021 hizo de malo en la serie alemana Truth & Gangsters. Además ha participado en FLY, una película sobre baile que se va a estrenar en Austria, Suiza y Alemania.

Majid também deu os primeiros passos como ator e em 2021 foi o vilão da série alemã Truth & Gangsters. Para além disso, também participou no FLY, um filme sobre dança que vai ser lançado na Áustria, Suíça e Alemanha.

“Estou muito grato por tudo. Nunca foi o meu objetivo inspirar pessoas, vencer batalhas ou ser famoso. Eu fiz isto porque gosto. É maravilhoso saber que existem pessoas que me seguem no país onde nasci e em todo o mundo ”, afirma.

06 Yumeki

Yumeki (23 anos) nasceu em Osaka, no Japão. Em 2009, aos oito anos, foi para Nova York e começou a praticar waacking. Foi lá que prometeu a si mesma que um dia seria famosa.

Atualmente faz parte da crew Bad Queen e uma das suas maiores inspirações é o popper Gucchon. Adora ouvir funk, disco, R 'n' B e músicas dos anos 80. Está muito feliz por poder participar no Red Bull Dance Your Style porque "o DJ pode colocar os maiores êxitos!"

Yumeki afirma também que a moda influencia a sua dança porque a aparência a motiva a dar o seu melhor.

07 Outrage

Outrage nasceu em Kansas, Estados Unidos, depois viveu na Alemanha e em Washington DC antes de se estabelecer na Califórnia. Quando se trata de dança, inspira-se em estrelas como Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury e Jimi Hendrix.

Em 2010, ganhou How The West Was Won, a sua primeira batalha, o que lhe rendeu um bom prémio em dinheiro. Quando terminou o ensino médio com 20 anos de idade, foi convidado para ir ao Japão para dar aulas de krump, com todas as despesas pagas.

Com a minha dança, quero mostrar às pessoas o quanto há no krump Outrage

Esta será a primeira vez que participa na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style. Interessa-se por moda e fotografia e tem a sua própria marca de roupa @DeathbyStyle, especializada em roupa de hip-hop.

“Quero dar ao mundo uma perspetiva diferente sobre o krump. Com a minha dança quero mostrar às pessoas o quanto há no krump ”, explica.

“Graças ao TikTok e outras plataformas, mais pessoas estão a ver como será o futuro do krump. Quero fazer tudo ao meu alcance para que este movimento dê frutos ”.

08 SB

"SBHUJWA vem da palavra francesa 'burguesia'. É sobre dançar com energia e positividade. Podes contar uma história com o coração enquanto as pessoas assistem. Esta dança combina elementos de pop, hip-hop, etc. É a minha cultura e as minhas raízes, o estilo com que comecei ”, diz SB.

Dançou no “Yemi In The Moon”, um filme de dança africana, e apresentou-se nas cerimônias de abertura e encerramento da Copa do Mundo FIFA 2010.

Participará pela primeira vez na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style, o que para significa o realizar de um sonho. SB está muito feliz por ter a oportunidade de representar a sua cultura.