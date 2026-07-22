A super-equipa de Red Bull Dancers que leva o hip-hop para outro nível

Quando se fala em destacar-se da multidão, MT Pop , The D SoraKi , StalaMuerte , Kyoka , Majid , Poppin'C e Diablo sabem exatamente como fazê-lo. Individualmente, representam o Vietname, o Japão, a Suíça, a Alemanha e a França. Juntos, representam a nova geração do hip-hop enquanto Red Bull Dancers.

Consolidaram o seu estatuto não apenas através das vitórias e títulos conquistados em battles, mas também graças à sua criatividade sem limites, estilo irreverente, coragem para quebrar barreiras, capacidade de expressar as suas convicções para além da pista e uma determinação de outro nível. Cada um deles expandiu o seu talento para outros universos, mantendo-se mestre da sua própria arte.

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Movidos pela paixão, musicalidade, ligação emocional genuína, originalidade e uma confiança inabalável, não é surpresa que este coletivo tenha conquistado fãs em todo o mundo.

01 MT Pop

MT Pop em Dubai © Zain Jafar/Red Bull Content Pool

Diretamente das ruas de Saigão, no Vietname, MT Pop construiu o seu nome como um dos dancers de popping mais expressivos e carismáticos da cena mundial. Descobriu a street dance aos 12 anos e ficou imediatamente fascinado pela liberdade, energia e criatividade que ela proporcionava. O que começou como curiosidade rapidamente se transformou numa paixão para a vida. À medida que mergulhava mais profundamente no universo do popping, MT Pop apaixonou-se pela técnica, precisão e musicalidade do estilo, percebendo rapidamente que este era o caminho ao qual queria dedicar-se.

MT Pop começou a dançar profissionalmente em 2009 e iniciou a sua carreira competitiva no ano seguinte. Ao longo do tempo, desenvolveu um estilo assente na confiança, individualidade e ligação emocional. Seja através do beat da música, da energia do público ou da vibração da sala, procura conectar-se profundamente com cada momento. O movimento é simultaneamente livre e preciso, técnico e cheio de alma, um verdadeiro reflexo de quem é. Para ele, a dança é muito mais do que uma performance; é um estilo de vida e uma forma de unir pessoas.

Quotation A liberdade para criar e desafiar-me constantemente é o que me mantém motivado. MT Pop

Conhecido pela sua presença contagiante em palco e energia inesgotável, MT Pop entrega o coração em cada battle e atuação. O seu objetivo? Espalhar felicidade e inspirar outras pessoas a apaixonarem-se pela dança, tal como aconteceu consigo.Com o apoio da família, amigos e da comunidade global de dança, vê a dança como uma forma de expressar emoções, contar histórias e aproximar pessoas desta cultura.

Em 2024, MT Pop fez história ao tornar-se o primeiro dancer vietnamita a vencer a Final Mundial do Red Bull Dance Your Style, conquistando o título em Mumbai. Mas a sua missão vai muito além dos troféus: sonha em fazer crescer a cena de street dance no Vietname e ajudar outros a descobrirem o seu próprio poder através do movimento.

02 THE D SoraKi

Este foi o momento que tornou THE D SoraKi viral no TikTok © Little Shao/Red Bull Content Pool

THE D SoraKi nasceu literalmente no mundo da dança. A sua mãe entrou em trabalho de parto a caminho de uma competição de dança da sua irmã. Inspirado pela lendária battle japonesa DANCE ALIVE, começou a dançar aos quatro anos e, aos cinco, já competia ao lado da irmã. Com formação em soul, hip-hop e freestyle, aprendeu desde cedo a fundir diferentes estilos, sem nunca perder a sua identidade única.

A dança tornou-se a sua salvação durante os momentos mais difíceis da sua vida. SoraKi enfrentou bullying na escola, conflitos legais com o pai e uma série de derrotas nas battles. No ponto mais baixo da sua vida, sentia-se um "caso perdido", até que a dança o trouxe de volta. O seu grande momento aconteceu em 2022, quando venceu a Final Mundial do Red Bull Dance Your Style em Joanesburgo, dançando ao som de músicas icónicas que o ajudaram a superar os anos mais difíceis.

A vitória tornou-se viral e colocou-o sob os holofotes. Seguiram-se oportunidades com marcas como Adidas e G-Shock, além de participações em desfiles, campanhas e projetos globais com nomes como Louis Vuitton e Spotify. Também participou num documentário ao lado do pioneiro do hip-hop Buddha Stretch, reforçando a sua crescente influência na cultura.

Quotation Admiro as pessoas que nunca perdem a sua inocência de criança. The D Soraki

Apesar de tudo, SoraKi continua a ser um eterno estudante da dança. Atribui grande parte do seu percurso às influências de lendas como Yoshie, Takesaburo, Tetsu e Meth. Conhecido pela sua musicalidade poderosa e pela forma emocional como conta histórias através do movimento, combina humildade, autenticidade e um freestyle de outro nível em cada atuação.

03 Jean-Michel Cruel

Diablo no Red Bull Dancers Tour 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Jean-Michel Cruel , anteriormente conhecido como Diablo, é um membro de longa data dos Criminalz Crew, La Clique e Genesis. No entanto, foi o seu trabalho enquanto metade do duo Los Diablos De La Muerte, ao lado do seu parceiro de crime Stylez'C, também conhecido como StalaMuerte, que o levou para outro patamar. Juntos, conquistaram títulos como o The Fusion Concept World Final e o Juste Debout.

O dancer francês alterna entre contorções impressionantes, isolamentos de mãos extremamente técnicos e footwork intricado ao som de hip-hop intenso, por vezes tudo no espaço de poucos compassos.

Jean-Michel Cruel acabou por integrar digressões com a artista francesa Christine and The Queens, ao mesmo tempo que desenvolvia uma carreira na moda e acumulava uma extensa lista de vitórias em battles.

1 min Follow Me x Diablo French dancer Diablo is joined by fellow stars of the hip-hop scene to make a dance video.

Quando se trata de surpreender, Diablo está apenas a começar. Em 2021, ele e StalaMuerte encontravam-se a desenvolver uma produção de longa duração em estúdio, juntamente com vários outros projetos entusiasmantes.

Quando questionado sobre o seu percurso, Diablo afirma: "Se me perguntares quando me tornei famoso como dancer, ou se alguma vez pensei ter uma carreira na dança, a verdade é que isso nunca me passou pela cabeça. A dança não é um desporto, nem se resume a ser bom, porque aquilo que as pessoas consideram ser uma boa dança é apenas uma opinião."

"Ser bem-sucedido, bom ou famoso enquanto dancer não depende apenas da técnica ou da skill. Tem a ver com conheceres-te, amares quem és e colocares isso na tua dança, porque a dança nunca mente."

"Sê tu próprio, mesmo que isso seja, muitas vezes, mais difícil do que ser outra pessoa. És a primeira versão de ti próprio na Terra e, por isso, és a tua maior fonte de inspiração."

04 Kyoka

Kyoka no Red Bull Dancers Tour 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

A japonesa Kyoka é uma verdadeira camaleoa da dança. Dominou artes marciais como Shorinji e Capoeira, explorou o Flamenco e reinventou tudo com o seu próprio sabor. Combina uma energia feminina poderosa com uma musicalidade de outro nível e um hip-hop frontal e sem filtros, sendo tão técnica quanto explosivamente criativa.

"É difícil para as dancers conseguirem dançar com poder e serem respeitadas por isso. Por isso, o meu objetivo no hip-hop é ser extremamente poderosa e quebrar esses estereótipos", afirma Kyoka.

2 min Kyoka aprende shorinji Depois de treinar com um mestre de kung fu, a dançarina de hip-hop Kyoka mostra as suas novas habilidades em shorinji.

Durante a infância, Kyoka era introvertida, tímida e tinha dificuldades em expressar-se. Tudo mudou quando entrou num estúdio de dança. "Percebi que a dança reflete a tua personalidade e emoções como um espelho." O conselho da sua professora para se entregar ao beat, libertar-se e dançar sem restrições despertou uma confiança que mudou a sua vida para sempre.

Com uma enorme base de fãs a nível mundial, títulos prestigiados e colaborações de alto nível, Kyoka está em plena ascensão e é uma dancer que não podes ignorar.

05 StalaMuerte

StalaMuerte © Torvioll Jashari/Red Bull Content Pool

Em apenas meia década, o suíço StalaMuerte impôs-se no topo da cena hip-hop com uma força impressionante. O seu footwork afiado, agilidade de outro nível e criatividade, aliados à parceria com o parisiense Diablo, permitiram-lhe conquistar múltiplos títulos e derrotar os lendários Les Twins nos emocionantes quartos de final do Juste Debout de 2019.

Esse momento marcou também um dos dias mais felizes da sua vida e, infelizmente, um dos últimos ao lado da sua mãe. Desde então, StalaMuerte tem canalizado todas as suas emoções para a dança, seguindo uma trajetória imparável.

14 min Final de Hip-Hop

"A dança é a minha única forma de expressão. Quando danço, é o único momento em que consigo libertar os meus sentimentos. É a minha terapia. Coloco todas as minhas emoções na dança."

Tal como Diablo, StalaMuerte está apenas a começar a explorar até onde pode levar a sua arte. À beira do estrelato global, é um dancer cujo futuro merece toda a atenção.

06 Poppin'C

O suíço Poppin'C © Little Shao / Red Bull Content Pool

Desde muito cedo, o suíço Poppin'C estava determinado a construir o seu próprio legado.

Cresceu em Lausanne e sabia que queria seguir os passos da mãe, que também era dancer. Depois de a acompanhar a uma aula, mergulhou completamente na dança e começou imediatamente a aperfeiçoar as suas skills e a definir objetivos ambiciosos.

Uma década depois, Poppin'C já conquistou mais de 150 battles. No verão passado, colocou o seu país no mapa da dança ao vencer a qualificação do Dance Your Style e garantir um lugar na Final Mundial, ao mesmo tempo que elevava a cena do seu país através da sua identidade única.

"Alguns elementos da nova geração estão demasiado focados na técnica e em movimentos, movimentos, movimentos. Hoje em dia existem poppers que parecem máquinas. Destroem o beat. Não me interpretem mal, respeito muito esse tipo de dancers. Mas também existem poppers que são como poetas, que conseguem expressar todo o tipo de beats e adaptar-se a ritmos mais obscuros porque estão ligados ao sentimento. Não posso falar por todos os dancers, mas é isso que realmente importa para mim."

07 Majid

Majid dança no Red Bull Dance Tour © Little Shao

Desde o início que era evidente que o alemão Majid seguia uma onda completamente diferente. Desde o momento em que entrou na cena hip-hop, o seu estilo destacava-se de todos os restantes.

No entanto, este percurso não foi construído através de sucesso imediato ou vitórias rápidas. Nos primeiros anos, Majid teve tanta dificuldade em conquistar o respeito de dancers, jurados e veteranos do hip-hop quanto em criar uma comunidade de fãs. Continuou a treinar, a acreditar no seu estilo e acabou por ignorar as críticas para seguir a sua própria paixão.

Em 2021, após duas décadas de carreira, o dancer alemão está mais determinado do que nunca a continuar fiel ao seu próprio caminho. Construiu uma base de fãs global, tornou-se proprietário de um estúdio e campeão do Juste Debout, entre muitos outros títulos. Majid é membro dos Raw Sushi Gang, organizador do festival de dança hip-hop Summer Week'47 e está atualmente a dar os primeiros passos na representação. Este ano, poderá ser visto no cinema e também no papel de vilão na série alemã Crews & Gangs.

"Não tenho ídolos porque sinto que isso cria uma visão limitada. Prefiro seguir a minha própria visão e dançar hip-hop da forma como o vejo e sinto, e não da forma como outra pessoa dança ou acha que o hip-hop deve ser."