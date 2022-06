7 razões pelas quais não podes perder o Red Bull Erzbergrodeo

O Red Bull Erzbergrodeo tem lugar numa pedreira de minério de ferro em funcionamento, o que significa que o próprio Erzberg é sempre diferente. O organizador Karl Katoch molda seu percurso de 35 a 40 km de acordo, mas aqui estão algumas seções favoritas. Após o início, os pilotos sobem a todo vapor pela pedreira e encontram uma linha de subidas íngremes como Wasserleitung (Conduta) e Zentrum am Berg (que se traduz no Coração Tolkieniano da Montanha). De seguida, seguem entre as árvores em Machine and Elevator até o cume, cerca de 1.466 metros acima do nível do mar. Do outro lado da montanha está Carl's Dinner, uma técnica de consumo de energia sobre pedras, seguida pela descida e fuga da Terra de Ludwig e mais subidas em Dynamite e Lazy Noon, antes de acelerar até ao final.