As duplas apuradas para a Final Nacional em LAN do Red Bull Flick

Já são conhecidas as quatro duplas que vão disputar a Final Nacional do Red Bull Flick 2022 em LAN. Neste fim de semana, dias 17 e 18 de setembro, Rui e Gil, Depression Duo, EzClap e Powerangers dominaram o servidor e destacaram-se entre as demais equipas.

Na finalíssima do Qualificador #1, Rui e Gil superiorizaram-se a Depression Duo com um triunfo por 2-1.

Já com as duas equipas apuradas, os Powerangers conseguiram a vitória na final com 2-0 sobre os EzClap.

