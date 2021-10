Red Bull Flick: Depression Duo conquistam o título

Com um resultado de 3-2, Depression Duo, foram coroados campeões nacionais do Red Bull Flick, numa final renhida frente a Piu Piu Piu, conseguindo virar o jogo após uma desvantagem de 2-0.

Com um resultado de 3-2, Depression Duo, foram coroados campeões nacionais do Red Bull Flick, numa final renhida frente a Piu Piu Piu, conseguindo virar o jogo após uma desvantagem de 2-0.

O grande desafio teve lugar no armazém número 30 do Beato, numa atmosfera que fundiu na perfeição o cenário underground e o mood futurista do videojogo.

