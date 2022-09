A arena de esports que é palco da final nacional do Red Bull Flick

vai ter um palco à medida do acontecimento… a Teleperformance Esports Arena, situada no Parque das Nações, em Lisboa, vai ser o pano de fundo na coroação dos campeões nacionais de CS:GO 2v2. Este sábado, dia 24 de setembro, quatro duplas partem em busca do domínio no servidor: Rui e Gil (Hdstr e Shr27), Depression Duo (Drext e Frozzen), EzClap (Virgolino e Snadjann) e Powerangers (M1KAcs e GoncoFF).

Espaço construído a partir do zero e com o propósito de receber equipas e competições, esta arena de esports ainda está no primeiro ano de vida, após ter sido inaugurada a 27 de maio.