Com apenas 17 anos de idade, Zé 'Frozzenbits' Telo e João 'drext' Pinto preparam-se para representar Portugal ao mais alto nível.

Este fim de semana, nos dias 20 e 21 de novembro, os jogadores da For The Win Academy escrevem o seu nome na história do Red Bull Flick: quando pisarem o palco do Red Bull Flick Invitational, em Helsínquia, pela primeira vez, tornar-se-ão o primeiro duo português a jogar no evento principal depois de ter vencido todas as fases de qualificação a que foram submetidos.

"Chegar aqui já é um marco muito grande para nós, mas claro que não queremos ficar por aqui", diz-nos drext, o mais falador da dupla, um dia antes da maior competição da ainda jovem carreira. Conquistar o título não é o foco de caras, mas enquanto houver jogos para jogar o foco é vencer. "Estivemo-nos a preparar e vamos dar o nosso máximo para chegar o mais longe possível, quem sabe até ganhar."

frozzen e drext na Final Nacional do Red Bull Flick Portugal © Hugo Silva/ Red Bull Content Pool

Sob o nome Depression Duo atingiram a fase final do Red Bull Flick após ter garantido o apuramento para a Final Nacional via 2º Qualificador. Na batalha em LAN pelo título português assinaram uma reviravolta de proporções históricas e bateram Piu Piu Piu por 3-2 depois de começarem a série a perder por 2-0.

A vitória conferiu-lhes um ímpeto que transportaram até ao Qualificador Europeu Fechado, onde seguiram em frente no Grupo B com seis vitórias e apenas uma derrota. Foi a prova de que todo o trabalho estava a dar frutos e podia dar ainda mais.

"Todos os que estavam lá ganharam as respetivas competições nacionais. Estavam mais preparados [do que as equipas da Final Nacional]", considera Frozzen.

Através do Red Bull Flick Community Hub , Zé e João prepararam estratégias que procuram aplicar no grande palco, frente a centenas de fãs que prometem encher o recinto Messukeskus, perto da capital finlandesa. Agora, os adversários serão a verdadeira nata da competição. Uma mistura das melhores equipas dos qualificadores com duplas de algumas das maiores organizações do mundo: G2, FURIA, Team Spirit, ENCE, OG e BIG Academy.

A primeira dupla adversária será a de KSCERATO e yuurih, brasileiros da equipa da FURIA. Num clássico PT vs BR que promete animar as comunidades de ambos os países, o objetivo dos 'tugas' é bem claro: "queremos começar bem e ganhar. Treinámos ao máximo e estamos muito confiantes. Já era um grande objetivo conseguir vencê-los [FURIA], por ser uma equipa que este ano chegou tão longe no Major."

Este encontro contra titãs acontece cerca de um ano depois de drext e Frozzenbits se focarem no CS competitivo. Ambos tiveram o primeiro contacto com o jogo bastante cedo, com 11 anos, com o lazer como único propósito. A amizade da dupla começou através de servidores comunitários e 'matchmaking' há cinco anos, e levou-os a procurar em conjunto uma organização para representar.

Depression Duo é a 1ª dupla portuguesa a qualificar-se para o Invitational © Hugo Silva/ Red Bull Content Pool

"Temos um colega que jogava connosco, que era do staff da For The Win Esports. Nós estávamos à procura de uma org e ele deu-nos essa oportunidade. Desde aí que fazemos parte da FTW Academy", explica João Pinto. O percurso ainda é curto, mas já os permitiu brilhar nos qualificadores abertos da OMEN Retake, onde se conseguiram qualificar para dois Takes, e chegar à Final do Red Bull Flick. "Estamos no início", remata drext. Daqui em diante, os objetivos são claros: chegar o mais longe possível, a começar com uma boa prestação no Red Bull Flick Invitational, "continuar a subir, chegar a uma boa equipa com bom estatuto em Portugal e continuar a dar 'step up' no CS", explica drext.

E se vencerem a competição e levarem a maior fatia do prémio para casa?

"A primeira cena seria comprar monitor, fazer um upgrade ao PC, essas cenas. Depois curtia de pagar o jantar aos amigos, só para ir e celebrar a vitória", respondeu prontamente Frozzenbits.

Como Frozzen, drext "também faria upgrade ao setup ao máximo, para ficar com um setup realmente muito bom, e provavelmente aproveitava e gastava algum dinheiro com os amigos". Mas acrescenta, não todo: "o resto guardava, porque também estou perto de entrar na faculdade e é um objetivo pessoal meu."

A dupla de Frozzenbits e drext vai a jogo no dia 20, a partir das 12h30 de Portugal Continental, contra FURIA. A 'watch party' portuguesa do Red Bull Flick Invitational é organizada por Rafael Pais . Acompanha a competição e apoia a equipa portuguesa em twitch.tv/rafaelpaisgk .