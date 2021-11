Portugal entre a elite no Red Bull Flick Invitational

Pela primeira vez na história do Red Bull Flick, a dupla campeã nacional portuguesa representará a bandeira das quinas no

Pela primeira vez na história do Red Bull Flick, a dupla campeã nacional portuguesa representará a bandeira das quinas no Red Bull Flick Invitational .

, conseguiu o apuramento para o grande palco via Qualificador Fechado Europeu (com 6 vitórias e 1 derrota no Grupo B) e prepara-se agora para viajar para Helsínquia, Finlândia, onde irá disputar o título mundial do Red Bull Flick, nos dias 20 e 21 de novembro, numa LAN que vai contar com alguns dos maiores nomes de CS:GO da atualidade.

Nem sequer é uma hipérbole: NiKo e huNter-, da G2, yuurih e KSCERATO, da FURIA, e Aleskib e valde, da OG Esports, são apenas alguns dos jogadores que também irão disputar a vitória na competição Pro-AM (profissional-amadora). No total, são 16 as duplas que estarão na disputa pelo '

