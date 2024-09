Como é que a Red Bull vai limpar as águas depois de as máquinas voarem?

Como é que a Red Bull vai limpar as águas depois de as máquinas voarem?

Como é que a Red Bull vai limpar as águas depois de as máquinas voarem?

Quanta imaginação tens? As máquinas voadoras vão desde réplicas realistas de aviões a tudo o que a tua imaginação possa inventar. As máquinas de edições anteriores incluem o Pai Natal e o seu trenó, uma sanita voadora e até um cheeseburger voador. Para ganharem mais pontos de espetáculo, os participantes vestem muitas vezes fatos escandalosos, representam coreografias e criam as suas próprias bandas sonoras para o voo.

Quanta imaginação tens? As máquinas voadoras vão desde réplicas realistas de aviões a tudo o que a tua imaginação possa inventar. As máquinas de edições anteriores incluem o Pai Natal e o seu trenó, uma sanita voadora e até um cheeseburger voador. Para ganharem mais pontos de espetáculo, os participantes vestem muitas vezes fatos escandalosos, representam coreografias e criam as suas próprias bandas sonoras para o voo.

Quanta imaginação tens? As máquinas voadoras vão desde réplicas realistas de aviões a tudo o que a tua imaginação possa inventar. As máquinas de edições anteriores incluem o Pai Natal e o seu trenó, uma sanita voadora e até um cheeseburger voador. Para ganharem mais pontos de espetáculo, os participantes vestem muitas vezes fatos escandalosos, representam coreografias e criam as suas próprias bandas sonoras para o voo.

Temos algumas equipas épicas a bordo, que vão trazer um engenho de outro nível. Para te dar uma ideia do que podes esperar, vê abaixo os melhores momentos do Red Bull Flugtag 2022 em Milwaukee.

Temos algumas equipas épicas a bordo, que vão trazer um engenho de outro nível. Para te dar uma ideia do que podes esperar, vê abaixo os melhores momentos do Red Bull Flugtag 2022 em Milwaukee.

Temos algumas equipas épicas a bordo, que vão trazer um engenho de outro nível. Para te dar uma ideia do que podes esperar, vê abaixo os melhores momentos do Red Bull Flugtag 2022 em Milwaukee.

O Red Bull Flugtag vai voar em Lisboa no sábado, 7 de setembro, na Doca da Marinha, com o primeiro voo marcado para as 13h. Haverá uma rampa de 6 metros montada para as equipas actuarem e voarem num ponto alto, para que os espectadores tenham uma excelente vista de todo o local. Haverá também um ecrã grande para que possas ver bem!

O Red Bull Flugtag vai voar em Lisboa no sábado, 7 de setembro, na Doca da Marinha, com o primeiro voo marcado para as 13h. Haverá uma rampa de 6 metros montada para as equipas actuarem e voarem num ponto alto, para que os espectadores tenham uma excelente vista de todo o local. Haverá também um ecrã grande para que possas ver bem!

O Red Bull Flugtag vai voar em Lisboa no sábado, 7 de setembro, na Doca da Marinha, com o primeiro voo marcado para as 13h. Haverá uma rampa de 6 metros montada para as equipas actuarem e voarem num ponto alto, para que os espectadores tenham uma excelente vista de todo o local. Haverá também um ecrã grande para que possas ver bem!

Ao longo do dia vais ser surpreendido por alguns momentos especiais, com destaque para:

Ao longo do dia vais ser surpreendido por alguns momentos especiais, com destaque para:

Ao longo do dia vais ser surpreendido por alguns momentos especiais, com destaque para:

Voo de Paramotor com Dimitris Kolliakos - piloto grego, que fez o seu primeiro voo com 11 anos e especializou-se na vertente de Paramotor alcançando fama mundial

Voo de Paramotor com Dimitris Kolliakos - piloto grego, que fez o seu primeiro voo com 11 anos e especializou-se na vertente de Paramotor alcançando fama mundial

- demonstração única onde rap e improviso se unem, criando um espaço livre para três MCs mostrarem as suas skills fora do contexto competitivo.

Red Bull FrancaMente Showcase - demonstração única onde rap e improviso se unem, criando um espaço livre para três MCs mostrarem as suas skills fora do contexto competitivo.

Red Bull FrancaMente Showcase - demonstração única onde rap e improviso se unem, criando um espaço livre para três MCs mostrarem as suas skills fora do contexto competitivo.

Não te preocupes, nós ajudamos-te! O evento será transmitido em direto na Sic Radical com 4 hosts divertidos. Fica de olho no Instagram