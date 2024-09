No dia 7 de setembro de 2024, a Doca da Marinha, em Lisboa, foi o palco de mais uma edição do emblemático Red Bull Flugtag, um evento que reúne criatividade, audácia e espírito de equipa. Sob um céu claro e com o rio Tejo como pano de fundo, 36 equipas aventuraram-se em altos voos (ok, não tão altos assim) na busca pelo título de campeãs. O desafio? Desafiar a gravidade com máquinas voadoras feitas de raiz.

Red Bull Flugtag 2024 © Paloma Palomino

Entre quedas espetaculares e voos mais longos do que o esperado, foi a criatividade que mais contou para a vitória. O sistema de pontuação do Red Bull Flugtag avalia as equipas com base em três critérios principais: criatividade do projeto, performance no momento do lançamento e distância percorrida pelo "avião" após abandonar a plataforma.

Os adeptos da Red Bull festejam com alegria © Paloma Palomino / Red Bull Content Pool

1º Lugar: Diaper Droppers - 223 Pontos

Os grandes campeões de 2024 foram os "Diaper Droppers", que somaram um total de 223 pontos. Apesar de terem alcançado uma modesta distância de voo de 3 metros, foi a sua criatividade impressionante, com 173 pontos, que os catapultou ao topo da classificação. A performance da equipa no lançamento também foi elogiada, garantindo 47 pontos. Esta combinação de originalidade e um espetáculo cativante foi crucial para assegurar a vitória. O tema peculiar, inspirado em fraldas (diapers), trouxe risadas e muita energia ao público, mostrando que no Red Bull Flugtag, o voo pode ser curto, mas o impacto pode ser imenso.

Os vencedores do Red Bull Flugtag Lisboa festejam triunfantes com o troféu © Paloma Palomino / Red Bull Content Pool

2º Lugar: Os Rolhas - 218 Pontos

Com 218 pontos, "Os Rolhas" ficaram com a medalha de prata. A equipa foi um exemplo de como a criatividade pode ser decisiva, conquistando 177 pontos graças à originalidade — o valor mais alto entre todas as equipas. A sua performance na rampa foi divertida, valendo-lhes 37 pontos, e conseguiram voar 4 metros, uma distância ligeiramente maior do que a dos vencedores. No entanto, a diferença de pontuação na performance e distância de voo não foi suficiente para lhes dar o primeiro lugar.

2º lugar © Hugo Silva

3º Lugar: Capas Negras - 212 Pontos

O terceiro lugar no pódio foi ocupado pela equipa "Capas Negras", que somou 212 pontos no total. Inspirados pelas tradição de Coimbra, a equipa apostou numa abordagem criativa que lhes rendeu 160 pontos. Eles também impressionaram no desempenho na plataforma, conquistando 42 pontos pela coreografia e apresentação antes do voo. O verdadeiro destaque, no entanto, foi a distância de voo, com 10 metros, a maior distância percorrida na competição. Apesar de terem dominado no que toca ao "voo", a combinação de criatividade e performance dos "Diaper Droppers" e "Os Rolhas" deixou-os um pouco atrás na pontuação geral.

3º lugar © Hugo Silva