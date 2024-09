Para a Cueca 2.0 a caminho da Final Mundial do Red Bull Four 2 Score

A equipa portuguesa Para a Cueca 2.0 está pronta para lutar pelo título na Final Mundial do Red Bull Four 2 Score. Depois de uma trajetória impressionante, a equipa está preparada para mostrar todo o seu talento no palco global, representando Portugal com determinação. Com grandes expectativas e um espírito competitivo feroz, todas as atenções estão voltadas para esta equipa promissora enquanto batalham pelo título final.