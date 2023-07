Está na hora! Participa no Red Bull FrancaMente 2023

A maior temporada de rimas do ano está a começar e não podes ficar de fora! Estão abertas as inscrições para o

A maior temporada de rimas do ano está a começar e não podes ficar de fora! Estão abertas as inscrições para o Red Bull FrancaMente 2023 , competição que promove batalhas entre talentos do hip-hop de todo o País.

, e faz a inscrição até dia 31 de julho. Depois, é só esperar: as rimas vão ser avaliadas pelo nosso júri e, no dia 10 de agosto, os MCs selecionados vão ser anunciados.