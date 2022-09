Red Bull FrancaMente: Revê os melhores momentos do Qualifier do Porto

Quando no passado dia 10 de setembro, o host do evento, NTS, gritou a determinada altura durante as batalhas: "NÃO ESTÃO CANSADOS, POIS NÃO?!" a audiência, em pé, respondeu com um rugido. Estamos no

Qualifier do Porto, no Plano B

. O DJ Spot solta novos beats no background mas, a devoção soa-nos extremamente familiar. Presenciamos o mesmo nas batalhas de rua: uma injecção rítmica de versos difíceis de classificar. Visualiza a sinergia perfeita entre hip hop, improviso e duras punchlines – num único espaço. Esta é a fórmula do

.