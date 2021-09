A Zulu Nation queria acabar com a violência nas ruas de Nova Iorque e incentivava os jovens a canalizar a sua angústia e estímulos de violência para as batalhas de rimas: "se é para nos matarmos que nos matemos com rimas", dizia Africa Bambaata. O sucesso dessa iniciativa não foi total, mas foi gigantesco.

