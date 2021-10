Valete: A rima improvisada

No fim dos anos 80 e meados dos anos 90, o rap e a cultura hip-hop começaram-se a instalar-se em Portugal. Em quase todas as zonas periféricas dos centros urbanos surgiram grupos de jovens aficionados pela cultura. Ainda eram poucos, mas bons. Consumiam o que vinha de fora e em alguns despertou o desejo de criar em português.

Juntavam-se na rua ou numa cave qualquer a partilhar rimas, muitas vezes sem instrumentais, apenas com trilhas sonoras de efeitos vocais (Beat Box).

O verdadeiro MC é aquele que está apto para rimar na esquina com outros MCs, num estádio ou numa igreja

É a improvisar que ele relaxa e é a improvisar que ele estimula os seus músculos cerebrais. O rei do improviso é o verdadeiro Mestre de cerimónias, que está sempre preparado para ser protagonista e anfitrião em qualquer situação. Como disse o rapper Common: “O verdadeiro MC é aquele que está apto para rimar na esquina com outros MCs, num estádio ou numa igreja “.

Red Bull Batalla de los Gallos in Madrid, Spain