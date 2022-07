Agarra na tua tábua: Este domingo, dia 10 de julho, a partir das 14h00, a competição acontece sobre rodas e todos os caminhos vão dar ao Red Bull Lisbon Conquest. O ponto de encontro? Um skatepark único instalado na Praça do Comércio, inspirado nos spots de skate mais emblemáticos da capital.

Gustavo Ribeiro é o anfitrião . Mas, não está sozinho. A estrela do skate português conta com alguns dos nomes mais relevantes da modalidade, a nível nacional e internacional. Sim, leste bem. A elite do street skate - 22 participantes + 2 wildcards, no total - prepara-se para tomar de assalto a cidade das sete colinas, entre ollies, kickflips e manobras de O-U-T-R-O mundo. Fica a conhecê-los melhor.

01 Gustavo Ribeiro

Conhecido como o prodígio do skate português, Gustavo Ribeiro dispensa apresentações. Com uma tábua de skate nos pés, o miúdo que se apaixonou pelo skate aos cinco anos de idade, já levou o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo. Hoje, com 21 anos, Gustavo não só cumpriu o sonho de se tornar um atleta profissional, como foi o único português a vencer o mítico Tampa AM e a competir na Street League Skateboarding. Em 2020, o skater marcou presença nos primeiros Jogos Olímpicos do skate enquanto modalidade oficial. Os seus ídolos são Nyjah Huston and Shane O'Neill.

02 Trevor McClung

Diretamente da costa de Huntington Beach, Trevor McClung promete trazer as boas vibrações das praias californianas estampadas no rosto, mas, ele definitivamente não brinca sobre rodas. Em 2021, o norte-americano, de 31 anos, sagrou-se campeão no Red Bull Paris Conquest e pretende repetir o feito em Lisboa.

03 Bruno Senra

As ruas, escadarias, rampas, corrimões, praças e passeios de Lisboa são como uma segunda casa para Bruno Senra . Oriundo de Almada, o skater português é um talento em ascensão. Em 41º lugar no ranking mundial, aos 25 anos de idade, o atleta conta com o título de campeão do Porto Pro 2021 e anteriormente conquistou o primeiro lugar no pódio do campeonato nacional de skate e o quinto lugar no Tampa AM, em 2019. O seu percurso no street skate conta ainda com um primeiro lugar no Imagin Extreme Barcelona.

04 Gabriel Ribeiro

Esta cara parece-te familiar? Gabriel Ribeiro é irmão gémeo de Gustavo e sim, pode-se dizer que o talento para manobras sobre rodas é de família. Número 59º no ranking mundial, o skater conta com um percurso onde se destacam um segundo lugar no nacional de 2019 e ter sido o terceiro colocado no Porto Pro Tour 2021. O atleta venceu a sua primeira competição de skate, com apenas seis anos de idade.

05 Angelo Caro

Angelo Caro é um dos skaters mais relevantes da cena latino-americana. Aos 10 anos, o peruano colocou pela primeira vez os pés em cima de um skate – e, desde então, nunca mais o largou. Num país como o Peru, onde o skate ainda está longe de ser uma modalidade mainstream, Angelo esforçou-se por progredir e dar cartas ao redor do mundo. Em 2015, ele participou pela primeira vez numa competição fora da América do Sul - o Red Bull Skate Arcade de 2015 em Lisboa - onde só foi derrotado por pouco, conquistando o segundo lugar. Esta experiência inicial no circuito de competições internacionais foi seguida de perto por um impressionante terceiro lugar no Tampa AM, em 2018. Em 2019, o atleta impressionou ao conquistar a vitória na Mystic Cup. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, Caro ficou em quinto lugar.

06 Danny León

Técnica apurada, manobras incríveis e um percurso irrepreensível. Estamos a falar de Danny León . Proveniente de Espanha e com 28 anos, o skate espanhol conta com diversos troféus internacionais, tais como: o primeiro lugar no Arnette O’Marisquino e no Ruhr Games. Do lendário (e, agora extinto) skatepark espanhol em Móstoles à elite internacional, Danny partiu o teto nacional e elevou a fasquia ao próximo nível.

07 Jost Arens

Após vencer o Titus Local Of The Year, em 2011, Jost Arens tornou-se uma lenda do skate alemão ao destronar Shane O'Neill. Desde então, somaram-se muito mais vitórias. Do primeiro lugar no Deutsche Skateboard Meisterschaft em 2018 às contribuições incríveis para a inovadora série Petals Of Morocco de Seb Abes em 2019 e The Maze de Lucas Fiederling em 2020, Jost, de 25 anos, é sem dúvida um nome a não perder de vista.

08 Leandre Sanders

Podes nunca ter ouvido falar de Leandre Sanders, mas há uma grande probabilidade de já teres “tropeçado” num dos seus vídeos em cima da tábua no Instagram. Inexplicavelmente, o atleta tem um talento fora do comum. Ele consegue fazer truques e manobras tanto com o pé direito como com o esquerdo. Número um no USA Skateboarding Nacional, Sanders cresceu em Venice Beach, LA, num universo de gangues e crimes. A única coisa que o manteve longe dos problemas? O seu amor pelo skate. Hoje, é um dos nomes de peso nos circuitos internacionais de skate.

09 Becker Dunn

Becker Dunn é um atleta a seguir de perto. Em 2019, o skater consagrou-se vencedor do Damn AM em Nova Iorque e recebeu o título de melhor truque no Finals & Damn Am em Los Angeles.

10 Vincent Milou

Aos 26 anos, o skater francês Vincent Milou, possui um currículo memorável quando o tema é street skate. Em 2018, a estrela em ascensão venceu o FISE WORLD em Montpellier. Em julho de 2019, Milou conquistou o terceiro lugar no Street League Skateboarding Championship em Los Angeles, terminando atrás de Yuto Horigome e Maurio McCoy.

11 Denny Pham

Quatro rodas, uma tábua e uma vibe bem cool. Com um skate sob os pés, Denny já tomou de assalto as ruas de várias capitais. As suas preferidas? Taipei, Barcelona e Sicília. Proveniente de Berlim, o skater, de 32 anos, marcou presença no Red Bull Paris Conquest e é um dos skaters mais relevantes do panorama do skateboarding. Uma manobra de eleição? Fakie Inward Heelflip.

12 Rafaela Costa

Com apenas 17 anos, a skater portuguesa é o espelho de uma nova geração de skaters. Recentemente em Roma, qualificou-se para os quartos de final do World Street Skateboarding. Uma jovem promessa, no feminino.

13 Marina Gabriela

De Jaguariúna, São Paulo, Brasil para o mundo, Marina Gabriela é a jovem promessa brasileira que promete agitar o universo do street skate. Recentemente, a skater brasileira de apenas 19 anos, representou o Brasil na última etapa do Mundial de Skate Street, em Jacksonville, nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Letícia Bufoni.

14 Julia Brueckler

Vamos jogar a um jogo? Campeã Austríaca. Tricampeã Mundial. Marcou presença nos Jogos Olímpicos. Consegues adivinhar de quem estamos a falar? 3, 2, 1… Julia Brueckler. Apaixonada pela modalidade desde que materializou o seu primeiro Ollie aos 12 anos, a estrela do street skate conta com inúmeras participações em competições, incluindo os maiores palcos como SLS, X Games e The Berrics. Alguns dos seus skaters preferidos são: Cory Kennedy, Sewa Kroetkov, Marek Zaprazny, bem como Alexis Sablone ou Leticia Bufoni.

15 Aldana Bertran

Nascida no berço do skateboarding argentino, Aldana começou a andar de skate com apenas 13 anos e nunca mais parou. Hoje, o seu espírito altamente competitivo e o seu estilo muito próprio, tornam o seu nome numa referência a seguir para os amantes do street skate. Em 2019, a atleta conquistou o primeiro lugar no Campeonato Suck My Trucks, em Berlim. Já em 2020 e 2021, vieram ainda mais viagens e lugares no pódio. Será que 2022, lhe reserva mais vitórias?

16 Jennuska (Dominika Kralikova)

Dominika Králíková, que todos conhecem por Jenny, decidiu arriscar e trazer o skate feminino eslovaco até nós. A paixão pelo skate teve início aos 13 anos, mas o snowboard quase mudou o rumo da sua história. Num verão, Jenny abandonou o seu emprego e lançou-se para todas as competições e campeonatos do mundo na Europa, onde… adivinhem? Provou estar à altura do desafio, classificando-se bem e conseguindo um lugar na seleção. Há apenas quatro meses atrás, a atleta conquistou o segundo lugar no Innsbruck Austria Open.

17 Charlotte Hym

Em 2022, Charlotte Hym conquistou a sua primeira medalha de ouro no FISE Montpellier. Atualmente, a francesa divide o seu tempo entre a paixão pelo skate e a neurociência. Com 29 anos, a skater conhece as ruas de Paris como a palma da sua mão e promete dar um verdadeiro show de manobras em Lisboa. Em 2021, a atleta conquistou o terceiro lugar no Red Bull Paris Conquest. Se a adolescência lhe trouxe o amor pelo skate, o skate abriu-lhe portas para um mundo de experiências e vitórias.

18 Roos Zwetsloot

A skater holandesa, Roos Zwetsloot, competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 e terminou em 5º lugar. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Zwetsloot foi uma das 20 atletas que competiram no evento feminino de skate de rua e classificou-se em 7º lugar no Ranking Mundial de Skate Olímpico.

19 Andrea Benítez

De Barcelona, Benítez agarrou num skate pela primeira vez quando tinha menos de 10 anos e logo depois aprendeu o seu primeiro truque: um shove-it. Aos 14, já estava a viajar para disputar diferentes campeonatos internacionais, como o Campeonato Mundial de Skate em 2017, onde terminou em sétimo lugar. Em 2019, nos World Roller Games realizados em Barcelona, ​​ela dividiu o pódio com Mar Barrera. Além de se dedicar ao skate, Benítez estuda engenharia elétrica na Universidade de Cádiz e é vocalista e guitarra da banda Blue Avocados.

20 Monica Hakker a.k.a Torres

Monica cresceu a andar de skate nas ruas de São Paulo, no Brasil. Atualmente vive em Los Angeles, na Califórnia. Vencedora da primeira batalha feminina de sempre no The Berrics, a atleta brasileira de 27 anos continua a somar vitórias e a representar a cena do skateboarding com manobras de cortar o fôlego, prova após prova.

21 Gabriella Gouveia

País: Brasil

Idade: 25 anos

22 Guadalupe Orellano