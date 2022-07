As emoções vividas pelos skaters no Red Bull Lisbon Conquest

O Red Bull Lisbon Conquest aqueceu a Praça do Comércio no domingo, 10 de Julho, e os sentimentos vividos pelos skaters depois da competição foi o mesmo que se presenciou no público ao longo de todo o dia: felicidade e entusiasmo. Bruno Senra "BP" e Roos Zwetsloot foram os grandes vencedores deste campeonato pautado pela originalidade e abriram o livro poucos minutos após subirem aos lugares mais altos do pódio.

"Quando soube que venci a competição quase caiu uma lágrima", começou por admitir Bruno Senra, que deu espetáculo na final com o amigo Gustavo Ribeiro . "Sinto-me muito contente, porque na verdade não estava à espera de ganhar. Estava a desfrutar da final porque estava a skatar com o Gustavo, que é um grande amigo meu e andamos juntos desde pequenos. Estava só a tentar dar as minhas manobras e aproveitar também as dele."

O sentimento foi recíproco e Gustavo Ribeiro mostrou o orgulho pela vitória do amigo. "Um dos meus melhores amigos ganhou, por isso estou bastante feliz por ele. A competição também não correu mal ao meu irmão [Gabriel Ribeiro]. Devido a tudo o que aconteceu neste fim de semana, estou muito feliz com os resultados", disse o maior nome do skate português.

No quadro feminino, Roos Zwetsloot saiu da Praça do Comércio com o troféu mais cobiçado e um sorriso na cara. "Estou muito entusiasmada e feliz por ter conseguido o primeiro lugar. O nível estava muito alto entre todas no quadro feminino", referiu a skater dos Países Baixos. "Tive de me acostumar ao calor, porque no meu país temos muita chuva e frio, foi uma diferença muito grande de temperatura. Para além disso, gostei muito da cidade e das pessoas.

Uma final de loucos num skatepark sem igual

Quem rumou à Praça do Comércio no domingo, viu em primeira mão uma final que ficará na história do skate português. Os protagonistas foram Bruno Senra e Gustavo Ribeiro.

"Arrisco-me a dizer que foi uma das melhores finais de ‘Jam’ que vi em toda a vida. Enquanto estava na final, olhava para o Bruno e ele acertava uma manobra, depois tentava eu e acertava também. O público estava todo ao rubro, foi um feeling inesquecível. Não estava à espera de ver tantas pessoas aqui com o calor que está, mas estava muita gente e apoio português para mim é o melhor, é onde me sinto em casa", comentou Gustavo.

Bruno Senra corroborou as palavras do amigo: "Todas as pessoas estavam a dizer que a final foi muito boa, porque estávamos os dois a andar muito bem - um dava uma manobra e o outro respondia logo. Como estava a andar com um amigo senti zero pressão, só quis desfrutar do momento."

Bruno Senra venceu o Red Bull Lisbon Conquest © Hugo Silva | Red Bull Content Pool

Um grande fator de contribuição para o espetáculo incrível vivido no Red Bull Lisbon Conquest foi o skatepark construído na Praça do Comércio. Os 7 spots mais icónicos de Lisboa foram reproduzidos numa só quadra e quem teve a oportunidade de skatar lá jamais irá esquecer.

"O skatepark estava espetacular. Quero fazer mais street skate, para além de competição, então foi a oportunidade perfeita de os combinar. Os spots estavam cinco estrelas. Foi uma excelente escolha", comentou Roos.

Bruno Senra, habituado aos spots reproduzidos, mas individualmente, também mostrou o entusiasmo com esta quadra: "Gostei imenso do skatepark. São spots que conheço bem, nos quais costumo andar e também já gravei. Tudo montado com um chão perfeito e neste espaço lindo e central foi cinco estrelas."

Como pano de fundo esteve a Praça do Comércio, precisamente no coração de Lisboa, com o Rio Tejo como paisagem, uma combinação sem igual. "É um pouco difícil descrever a emoção. Nunca antes tinha pensado que podia haver um campeonato na Praça do Comércio, um dos sítios mais lindos de Portugal. Estou muito feliz por esse dia ter chegado." As palavras são do Gustavo Ribeiro, mas o sentimento é o mesmo para todos os que estiveram no Red Bull Lisbon Conquest.