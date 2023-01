Red Bull Mind the Gap traz uma competição épica de skate à Ericeira

O

Red Bull Mind the Gap

chega a Portugal mesmo a tempo de começar o ano da melhor forma: com as manobras mais loucas de skate. É já no dia

21 de Janeiro

que a

Ericeira

(

) recebe este evento com inscrições abertas para quem quiser participar (

AM & PRO

). As inscrições são feitas no local, antes da competição começar.