5 razões para jogares no Red Bull Neymar Jr's Five

Para te sermos honestos, nem vemos bem uma razão pela qual não haverias de quer participar no Red Bull Neymar Jr's Five . Afinal, quantas oportunidades tens tu para reunir amigos e jogar um torneio amador de cinco para cinco que te pode levar a uma Final Mundial? Exato, não são muitas.

Mas bem, há sempre pessoas mais reticentes. Se és uma delas, tudo bem, não julgamos. Permite-nos, porém, dar-te uma mão cheia de razões para participares na quinta temporada do Red Bull Neymar Jr's Five. Não te vais arrepender.

Encontra as melhores equipas de 5 para 5 do país

Final Nacional Red Bull Neymar Jr's Five © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Com cinco anos de torneio em Portugal no bolso, é justo dizer que o Red Bull Neymar Jr's Five é onde as melhores equipas de futebol 5 para 5 do país se encontram. É certo que todos os anos se vêem caras novas, mas são muitas as equipas que já têm uma bagagem de muitas edições, finais nacionais e, por isso, nome na competição. Para a Cueca, Tripeiros 1893, Dream Team, Get Goals são apenas algumas das equipas que ano após ano marcam presença nas etapas regionais e na Final Nacional. Há até alguns jogos que já começam a ser clássicos do Neymar Jr's Five.

Com quintetos, candidatos ao título, táticas e formato de jogo já consolidados, a cena competitiva do Red Bull Neymar Jr's Five em 2020 está melhor do que nunca. A chance de provares o teu valor com a tua equipa é esta. Se ganhares este ano podes dizer, sem dúvida, que a tua é uma das melhores equipas a passar pela competição.

Oportunidade de ir ao Brasil e de conhecer o Neymar

Neymar Jr tira uma selfie no Neymar Jr's Five 2016 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Se ganhar às melhores equipas de Portugal não mexe contigo, que tal uma viagem a São Paulo e a chance de conhecer o anfitrião de tudo isto, Neymar da Silva Santos Júnior?

Todos os anos, as equipas que vencem as respetivas competições nacionais ganham uma passagem para a Final Mundial, que desde o início do torneio se realiza em Praia Grande, São Paulo, no Instituto Projeto Neymar Jr. Sol, praia, futebol e boa vibe são constantes ao longo do torneio, onde poderás encontrar o próprio Neymar e, se tudo correr bem e venceres a Final, jogar com o craque do PSG. Nada mau, nós sabemos.

E tens muitas oportunidades

Se não te qualificares à primeira para a Final Nacional, podes qualificar-te à segunda, ou à terceira, ou à quarta, por aí adiante. São 9 as etapas de qualificação que restam este ano e, enquanto não te qualificares, podes inscrever-te nas que quiseres. Eis as datas:

14/03 | GRANDE LISBOA - Cidade do Futebol - FPF

15/03 | GRANDE LISBOA - Cidade do Futebol - FPF

21/03 | SEIXAL - Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira

21/03 | SEIXAL - Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira

28/03 | PORTO - Escola Básica Maria Lamas

29/03 | PORTO - Escola Básica Maria Lamas

04/04 | VILA NOVA DE GAIA - Pavilhão Desportivo Municipal

18/04 | AÇORES

25/04 | MADEIRA

02/05 | OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Quebra uma dinastia

Para a Cueca são bicampeões © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Em quatro edições de Red Bull Neymar Jr's Five em Portugal, apenas duas equipas tiveram a alegria de levantar o troféu do torneio de 5v5: Tripeiros 1893 e Para a Cueca. Curiosamente, são ambas do norte e ambas bicampeãs.

Atualmente, os detentores do título de Campeão são os Para a Cueca. Conhecendo os rapazes como conhecemos, é certo que estão mortinhos para reconquistar o título, sagrarem-se os primeiros tricampeões da competição e, depois de terem ido até aos quartos de final em 2019, regressar ao Brasil para chegar à Grande Final.

Tripeiros 1893 © Hugo Silva

Para os Para a Cueca esta é uma chance de confirmação de domínio. Para os Tripeiros trata-se de voltar a conquistar o que foi deles. Para todas as outras equipas é a oportunidade de mostrar que há novos reis em Portugal. Serás tu a quebrar a dinastia?

Podes representar Portugal

Para a Cueca © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Talvez a melhor parte de chegar à Final Mundial do Red Bull Neymar Jr's Five seja a oportunidade de representar Portugal num torneio de futebol que conta com a participação de quase 40 países. Se por cá a tua equipa se chama "Joga Bonito 2.0" ou algo do género, por lá serão Portugal, com direito a kit devidamente adereçado.