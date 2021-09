O rei morreu, longa vida ao rei! Red Bull Neymar Jr's Five tem novo campeão

assumiu o manto real em 2021 e sagrou-se Campeão da quinta edição do Red Bull Neymar Jr's Five.

Habemus novo rei no Red Bull Neymar Jr's Five . Depois de quatro anos com hegemonia de Tripeiros 1893, em 2016 e 2017, e Para a Cueca, em 2018 e 2019, Mengão assumiu o manto real em 2021 e sagrou-se Campeão da quinta edição do Red Bull Neymar Jr's Five.

Habemus novo rei no Red Bull Neymar Jr's Five . Depois de quatro anos com hegemonia de Tripeiros 1893, em 2016 e 2017, e Para a Cueca, em 2018 e 2019, Mengão assumiu o manto real em 2021 e sagrou-se Campeão da quinta edição do Red Bull Neymar Jr's Five.

Os melhores momentos do Red Bull Neymar Jr's Five Portugal Vê aqui os melhores momentos de cada etapa do Red …

Vê os golos, jogadas e melhores momentos do Red Bull Neymar Jr's Five.