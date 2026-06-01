Red Bull Padel: Court Legends leva o Premier Padel para o mobile

A melhor competição de padel do mundo está prestes a chegar ao teu bolso. Red Bull Padel: Court Legends, o jogo mobile oficial do Premier Padel, já está disponível para iOS e Android . Eis o que podes esperar.

Depois de algumas horas a testar uma versão inicial, a direção do jogo já é clara: uma experiência de padel em tempo real, construída à volta de rallies PvP rápidos e com uma camada estratégica de gestão por trás. Aqui ficam cinco coisas que qualquer fã de padel vai querer saber antes de começar a jogar.

01 A jogabilidade é um reflexo da ação do padel

1 min Experimenta Red Bull Padel: Court Legends Entra em campo hoje com Red Bull Padel: Court Legends, o novo jogo mobile que leva toda a emoção do padel para a palma da tua mão.

A primeira coisa que se destaca é a forma como o jogo consegue refletir o desporto em si. O formato de pares é a base de tudo. Paredes, ressaltos e a velocidade da bola fazem parte do desafio, e os rallies seguem os mesmos princípios que definem o padel ao mais alto nível: posicionamento, paciência e colocação do golpe.

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Os controlos são simples, mas oferecem bastante variedade. Basta tocar no campo para mover os jogadores, e o atleta mais próximo desloca-se para a posição selecionada, permitindo gerir manualmente o posicionamento em campo. A variedade de golpes depende do tipo de deslize no ecrã: um movimento mais longo e solto resulta num lob, um gesto curto e rápido gera uma pancada mais plana, enquanto um deslize mais forte dá origem a um smash.

Tal como no desporto real, o serviço é feito na diagonal para a zona de serviço oposta, com a bola a bater primeiro no chão. A pontuação também segue a lógica esperada: erro na resposta, segundo ressalto, bola na rede ou bola fora.

A jogabilidade reflete os rallies reais de padel © Red Bull

Duas mecânicas distintas acrescentam mais profundidade à experiência. A primeira é o Bullet Time: nos momentos mais intensos dos rallies, o jogo abranda brevemente, dando-te uma janela para ler a jogada e escolher o batimento certo. Isto impede que as trocas mais rápidas se transformem apenas num jogo de sorte ou probabilidade.

A segunda é aquela funcionalidade que qualquer fã de padel vai querer experimentar primeiro: jogar fora do campo. Quando a bola sai da arena, podes correr atrás dela e devolvê-la a partir de fora do campo. Uma das jogadas mais espetaculares do padel, agora no teu bolso.

02 Constrói o teu clube e escolhe a tua equipa

Gestão do clube e contratação de jogadores são funcionalidades-chave © Red Bull

A ação dentro de campo está no centro da experiência, mas existe também uma componente estratégica de gestão por trás. Podes dar nome ao teu clube, escolher um logótipo e começar a construir o teu plantel através do sistema Draft Athletes. Cada atleta surge numa carta com a sua classificação de poder, nível de estrelas, nacionalidade e elegibilidade para a liga, além de um Dominant Stat que define o seu estilo de jogo. É aqui que a construção da equipa se torna realmente interessante, porque o sistema incentiva a pensar nos papéis dos jogadores, e não apenas nos números.

Juntar dois jogadores do mesmo país também compensa, já que desbloqueia um bónus de química em campo, um detalhe simples mas eficaz que recompensa uma escolha mais inteligente do plantel. Os atletas podem ser treinados para melhorar os seus atributos, enquanto a lista de Draft é atualizada periodicamente, criando um ritmo próprio para o recrutamento.

Os grandes nomes são o verdadeiro ponto de ligação ao mundo real. As estrelas do padel Alejandro Galán , Juan Lebrón e Bea González aparecem como treinadores desbloqueáveis. Não são jogáveis no sentido tradicional: o seu papel é desenvolver a tua equipa, transmitindo elementos dos seus estilos de jogo aos teus atletas.

03 A experiência Premier Padel no teu bolso

Os recintos disponíveis no jogo refletem o alcance global da modalidade © Red Bull

A estrutura competitiva do jogo é onde Red Bull Padel: Court Legends mais se aproxima dos fãs dedicados da modalidade. As tours decorrem em blocos de duas semanas, em vários locais, com qualificações e finais a acontecerem todos os fins de semana. Ganha o suficiente e sobes no ranking: começas na Friendly League, passas pela P2, depois pela P1 e chegas finalmente aos Majors, espelhando a progressão usada numa época real do Qatar Airways Premier Padel Tour .

O jogo não tenta recriar todo o calendário do Premier Padel. Em vez disso, surgem Event Tournaments em momentos-chave. São competições por tempo limitado, ligadas a eventos reais, como o Premier Padel Italy Major, com desafios temáticos e recompensas próprias. O resultado é um sistema que capta a emoção dos grandes torneios, sem transformar o jogo num calendário infinito de conteúdos.

Os próprios recintos são inspirados em cidades reais, com cenários arquitetónicos que refletem cada localização. Depois de uma vitória, a câmara permanece no campo, o público reage e as celebrações acontecem em 3D.

04 O Hall of Fame acrescenta progressão a longo prazo

Um dos sistemas mais interessantes do jogo é o Hall of Fame. Quando um atleta chega ao fim da carreira, podes reformá-lo, e ele continua a contribuir para o teu progresso através de itens, bónus e recompensas de legado.

Na prática, o Hall of Fame transforma a reforma de um atleta numa escolha estratégica, em vez de ser apenas uma mecânica automática quando uma carta deixa de ser útil. Num jogo construído à volta da gestão de plantel e da progressão a longo prazo, este sistema recompensa quem investe no desenvolvimento de um clube competitivo ao longo do tempo.

05 Branding e apresentação

Branding de destaque dá mais autenticidade ao jogo © Red Bull

A apresentação do jogo acompanha a ambição e o nível de detalhe da jogabilidade. A marca Qatar Airways Premier Padel Tour está em destaque, enquanto a publicidade durante os jogos inclui os logótipos da International Padel Federation e da Red Bull na própria rede, tal como se vê numa transmissão real. Marcas reconhecíveis do universo do padel também aparecem nos ambientes dos estádios. A barra de navegação inferior é limpa e fácil de usar, com separadores como Club, Tour, Events e Shop bem organizados.

Visualmente, Court Legends encontra um bom equilíbrio entre realismo e estilização. Os modelos dos jogadores têm personalidade sem cair num registo demasiado cartoon, os campos têm um aspeto cuidado e o motor de jogo corre de forma fluida em dispositivos móveis. O matchmaking dá prioridade a adversários PvP em tempo real, recorrendo à IA apenas quando não há outro jogador disponível, o que ajuda a manter os tempos de espera baixos sem deixar o utilizador preso a jogar sempre contra bots.

06 Porque é que este jogo é importante para o padel

Red Bull Padel: Court Legends chega num momento em que o padel continua a atingir novos patamares a nível global. A época de 2026 do Premier Padel conta com 25 torneios em 17 países, incluindo novas etapas no Reino Unido e na África do Sul. As transmissões do circuito chegam agora a mais de 240 territórios.

Um jogo mobile licenciado, apoiado pela maior competição de padel do mundo, parece ser o próximo passo lógico para apresentar a modalidade a milhões de pessoas que talvez nunca tenham jogado padel.

Para os fãs que já acompanham de perto o universo da modalidade, o apelo é ligeiramente diferente. Court Legends funciona surpreendentemente bem como uma ferramenta para compreender melhor a componente tática e explorar o papel da gestão de equipa. Depois de algumas semanas a orientar o teu clube no modo Tour, rapidamente começas a perceber a dinâmica das qualificações, a progressão no ranking e o ritmo de uma época real.

Com base na qualidade desta versão inicial, Red Bull Padel: Court Legends parece ter potencial para se tornar no jogo mobile de padel de referência. Capta bem a essência do desporto, compreende o seu público e entrega uma experiência acessível, envolvente e verdadeiramente divertida.

07 Como posso jogar Red Bull Padel: Court Legends?

Onde posso ver Premier Padel?

Podes acompanhar todos os torneios de Premier Padel, a partir dos quartos de final, em direto na Red Bull TV . Para consultar o calendário completo dos torneios, informações sobre bilhetes, resultados e notícias dos jogadores, visita o site oficial do Premier Padel .

Sobre o autor Quem é Javier Romero? Javier é CMO da Siux Padel e treinador certificado de padel, com uma forte ligação à modalidade, dentro e fora do campo. Anteriormente, liderou a estratégia de conteúdo e digital da Babolat Padel. Enquanto autor de conteúdos sobre desportos de raquete para a Red Bull, traz uma perspetiva de insider sobre os jogadores, eventos, marcas e tendências que estão a impulsionar o crescimento global do padel. É também um jogador dedicado e uma das vozes mais ativas da indústria do padel no LinkedIn.