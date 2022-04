Red Bull Paper Wings: Coroados os vencedores nacionais

Às 15 horas de 9 de abril, os melhores pilotos de aviões de papel - de norte a sul do país - desembarcaram no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, para disputar o pódio da Final Nacional e um lugar na Final Mundial do

, apenas com uma folha de papel A4 e uma dose extra de criatividade.

O desafio? Pôr em prática as suas melhores skills de aerodinâmica e competir nas categorias

Andreé Miranda e Guilherme Barcelos foram os eleitos nas categorias Distância de voo e Tempo de voo, respectivamente. O veterano da aviação de papel, Andreé, conquistou uma pontuação de 43,89 metros e mostrou-se entusiasmado por reviver a experiência de se sagrar campeão nacional, uma vez mais. Enquanto isso, Guilherme Barcelos deu tudo na categoria de Tempo de Voo, ao manter o seu avião no ar durante 13,30 segundos. Resultado? Garantiu o seu primeiro passaporte para a Final Mundial. Bons voos, rapazes!

Os representantes de Portugal irão agora lutar pelo título internacional da sua categoria, na grande Final Mundial prevista para os dias 12, 13 e 14 de maio num mítico lugar para os apaixonados dos céus - o Hangar 7. Sim, leste bem. Situado no aeroporto de Salzburgo (Áustria), esta estrutura vanguardista é um cenário de ação e cultura decorado com uma coleção incrível de autênticas relíquias da aviação.

. Se também queres ir à Final Mundial no icónico Hangar 7, em Salzburgo, ainda podes competir na categoria

Maaas, a ação não termina aqui. Se também queres ir à Final Mundial no icónico Hangar 7, em Salzburgo, ainda podes competir na categoria Acrobacias!

Maaas, a ação não termina aqui . Se também queres ir à Final Mundial no icónico Hangar 7, em Salzburgo, ainda podes competir na categoria Acrobacias !