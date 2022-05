Bem-vindo à Final Mundial do Red Bull Paper Wings. O conceito da competição era simples. Criar um avião de papel que voasse o mais longe possível ou que se mantivesse no ar por mais tempo do que os dos teus adversários. Sim, esta é a regra principal. Porém, houve outros fatores em jogo, como os materiais especiais para melhorar a aerodinâmica, a cola, e claro, as grandes doses de criatividade necessária no que toca às acrobacias.

Os melhores pilotos, entre mais de 61.000 participantes em 500 eventos de qualificação realizados em mais de 60 países (incluindo Portugal), conquistaram a oportunidade de disputar um lugar no pódio da Final Mundial do Red Bull Paper Wings no mítico Hangar-7 em Salzburgo.

Vince Miklos, Guilherme Barcelos e Andreé Miranda representaram as cores da bandeira nacional, nas categorias de Distância de voo, Tempo de voo e Acrobacias, respectivamente.

Abaixo, conhece os vencedores mundiais de cada categoria.

Distância de voo

No confronto de Distância de voo, os pilotos tiveram duas tentativas cada para lançar o seu avião de papel o mais longe possível numa área de 70 metros. Lazar Krstić da Sérvia era um homem com uma missão. Após ficar em segundo lugar na edição anterior, em 2019, com um resultado de 52,28m, desta vez, o sérvio recusou-se a regressar a casa sem o título. Após redesenhar o design do avião, aprimorar a técnica de arremesso e treinar arduamente - a sua táctica trouxe-lhe a recompensa devida.

Krstić dominou a prova de Distância de voo, lançando um primeiro arremesso de 57,13m que ninguém conseguiu superar, e então – mesmo já tendo vencido – ele fez voar o seu avião ainda mais longe, alcançando os 61,11m.

Lazar Krstić © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

“Eu queria muito esta vitória. Trabalhei arduamente para isto e, no final, valeu a pena. É uma ótima experiência! Sou competitivo, mas também adoro estar perto de outras pessoas e pude conhecer ainda mais gente desta vez. Estou muito feliz. Vão voltar a ver-me!”, comentou Krstić.

Tempo de voo

Na categoria de Tempo de Voo, os pilotos lançaram os seus aviões de papel no alto do tecto de vidro arqueado do Hangar-7, com o objetivo de alcançar o maior tempo entre a decolagem e o pouso. Rana Muhammad Usman Saeed, do Paquistão, foi o protagonista após esperar 10 anos por uma desejada vitória. Com um tempo de 14,86 segundos, o paquistanês sagrou-se campeão. Além disso, na pré-eliminação, o jovem alcançou um resultado de 16,39 segundos – um novo recorde da Final Mundial do Red Bull Paper Wings.

Rana Muhammad Usman Saeed celebra a vitória © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

“Em 2012, estive aqui no Hangar-7, mas não estava preparado e não subi ao pódio”, explicou Saeed. “A partir daquele momento, realmente desenvolvi e aprofundei o meu interesse por aviões de papel, trabalhei duro e finalmente consegui o que desejava.”

Acrobacias

Que espetáculo! Na prova de Acrobacias, os pilotos tiveram 60 segundos para deslumbrar o júri, que baseou as suas classificações em criatividade, desempenho geral de voo e proficiência técnica. Música, fantasias, acessórios e vários tipos de aviões de papel foram permitidos. Seunghoon Lee, da Coréia do Sul, conquistou o primeiro lugar graças a uma performance incrível. Vestido com um smoking preto formal, o coreano apresentou coreografias mágicas e lançou aviões que giravam, giravam e batiam as asas.

Seunghoon Lee © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Mas as surpresas não ficaram por aqui. Após vencer o título, o campeão de Acrobacias decidiu pedir a namorada em casamento ainda no palco – oferecendo-lhe um avião de papel que ela aceitou em lágrimas.

“Eu dou aulas de ciências na Coreia e uso muitos aviões de papel. Hoje, consegui mostrar que posso ser o maior "piloto" de acrobacias do mundo! Pratiquei a minha apresentação durante um ano. Convidei a minha namorada para vir comigo à Final Mundial, e hoje de manhã eu disse-lhe que se eu ganhasse, a pediria em casamento, então, deu tudo certo!”

Red Bull Paper Wings World Finals 2022: Resultados

Distância de voo:

Lazar Krstić (SRB), 61.11m Yicheng Sun (GBR), 57.07m Abduaziz Omonillaev (UZB), 54.82m

Tempo de Voo:

Rana Muhammad Usman Saeed (PAK), 14.86s Esteban Neira (CHI), 12.99s Dimitri Dimitrev (MDA), 12.29s

Acrobacias:

Seunghoon Lee (KOR), 46 pontos Seng Fatt Beh (TPE), 42 pontos Taiga Kimura (JPN), 41 pontos