. O principal evento do calendário é a competição em que todos os bikers profissionais de montanha querem participar e aquela em que todos os fãs de MTB vão parar tudo o que estão a fazer para assistir.

Para alguns dos melhores ciclistas de montanha do mundo, o relógio está a descer até ao encontro com o destino, ou seja, até ao

No local, a linha de partida e de chegada são claramente indicadas. Os 21 atletas do Red Bull Rampage têm quatro dias e dois 'shapers' para construir a performance mais criativa e espetacular possível.

Assim que o evento começa, cada piloto tem direito a duas passagens. O objetivo é simples: fazer a descida da montanha numa única run, enquanto se realizam as melhores manobras nas mais íngremes e espetaculares descidas.

Vê a a run que deu a vitória a Brett Rheeder no Red Bull Rampage 2018.

O mountain bike freeride apareceu assim que se começou a imaginar pistas em descida. No entanto, a disciplina só encontrou realmente a sua identidade no final da década de 1990.

Vê os melhores momentos do primeiro Red Bull Rampage, em 2001.

Filmes como "New World Disorder" ajudaram a distinguir o MTB freeride. O primeiro Red Bull Rampage, realizado em 2001, foi conquistado pelo pioneiro Wade Simmons.

O "padrinho" do freeride Wade Simmons