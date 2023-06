. A Avenida da índia, junto à zona histórica de Belém, foi palco do grande espectáculo com muita ação, adrenalina e velocidade, contrastando com uma paisagem única para o Padrão dos Descobrimentos.

numa Kawasaki Ninja 636, duplo campeão europeu de stunt riding que detém o recorde mundial do Guinness para o wheelie mais longo numa moto sem tocar no guiador com as mãos durante 580 metros! Seguiram-se os

Antes do F1 da Oracle Red Bull Racing, o público vibrou com as demonstrações em duas rodas do lituano

Em 2011, Sebastian Vettel conquistou o título mundial com o Red Bull RB7 de Fórmula 1, um dos carros mais bem sucedidos da história da competição. Depois do seu trabalho bem sucedido na pista, seria de esperar que passasse o resto da sua vida no Hangar-7. Mas não. A equipa Oracle Red Bull Racing continua a considerá-lo um dos carros mais espectaculares que Adrian Newey alguma vez construiu e, por isso, tornou-se a estrela principal do Red Bull Showrun Lisboa. David Coulthard deu um espetáculo inesquecível. O motor V8 de 2,4 litros com mais de 750 cv fez-se ouvir a muitos quilómetros de distância e o ambiente nas bancadas era tão emocionante como o de uma corrida de Fórmula 1.

