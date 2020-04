10 filmes para quem acha que já não há nada para ver

Se achas que já esgotaste tudo o que tinhas para ver, achas mal. Algures, seja em que formato for, há sempre um filme para ser visto e, felizmente para ti, a Red Bull TV tem mãos cheias deles para te dar.

Abaixo encontrarás 10 filmes que te vão deixar agarrado durante o fim de semana. Desde artistas independentes que levaram o hip-hop asiático ao resto do mundo, a criadores que transformaram sonhos em jogos ou atletas que queriam algo mais do que a glória do desporto, esta lista tem histórias para todos os gostos, por isso é só escolher e desfrutar. Ou ver todos.

Skagerrak

Skagerrak

Esta é a história de um campeão mundial que queria algo mais do que vitórias e títulos, que queria alcançar uma glória muito além do sucesso desportivo. O filme 'Skagerrak' acompanha a jornada de Casper Steinfath, atleta profissional de stand-up paddle, na sua tentativa de se tornar a primeira pessoa a atravessar o estreito entre Dinamarca à Noruega apenas com a sua prancha e o seu remo.

Goodnight Brooklyn

Goodnight Brooklyn

Desde 2005, Death By Audio , um armazém no primeiro andar de um edifício industrial no bairro de Williamsburg em Brooklyn, Nova Iorque, era um paraíso DIY para a música underground e para a arte. Em 2014 tudo mudou. Acompanha os seus fundadores durante os últimos dias do icónico armazém, depois de uma empresa bilionária ter comprado o espaço.

Generations

Generations: The Movie

Diferentes gerações de surfistas profissionais embarcam numa jornada à volta do mundo. O último filme de surf da Quiksilver é uma ode aos velhos tempos com olhos postos no futuro e tem um efeito simples, mas poderoso: vai fazer-te querer largar tudo e ir surfar.

PEACE

PEACE

PEACE, da Element, é uma jornada audiovisual que explora os momentos em que skaters conseguem superar os mais difíceis obstáculos com foco, confiança e perseverança. Depois de mil tentativas, quando conseguem o toque por que lutaram alcançam a paz.

Underdogs

Underdogs

Téo Frank tinha apenas 18 anos e era um aspirante realizador quando decidiu fazer uma viagem pelo Atlântico para gravar um documentário sobre a cultura hip-hop. A partir desta aventura, nasceu o filme Underdogs .

Asia Rising

Asia Rising

Asia Rising olha para a ascensão meteórica do Hip Hop na Ásia, através do percurso marcante de seis artistas de quatro países: Japão, China, Indonésia e Vietnam. Um trabalho onde se destaca também a colaboração com a editora 88Rising .

Game Loading

Game Loading

'Game Loading' explora o mundo dos desenvolvedores independentes de videojogos: a arte, os jogos, os sonhos e a maneira como, através de muita força de vontade e querer, mudaram não só a cultura do gaming, mas também o mundo à sua volta.

Breaking The Beat

História do Breaking em 10 minutos

O B-Boy E-Man encontra-se com o lendário B-Boy Alien Ness , um dos pioneiros do Breaking, em Bronx, Nova Iorque, para conversar sobre como Breaking surgiu. São 10 minutos de história que regressa às raízes da cultura hip-hop.

A Land Shaped by Women

Anne-Flore Marxer e Aline Bock são snowboarders profissionais que lutam pela igualdade de género no seu desporto. Na sua luta constante, as atletas passam um inverno na Islândia, o país com maior igualdade de género das Nações Unidas, para surfar, fazer snowboard e mergulhar na mente das mulheres islandesas.

Waves for Water

Waves for Water

Jon Rose achava que ser um surfista profissional era a razão pela qual estava na terra até que as circunstâncias viraram a sua vida do avesso. O seu verdadeiro propósito revelou-se ser uma causa que nunca tinha esperado: levar água potável a milhões de pessoas que mais dela necessitam.