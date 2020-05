Filmes e séries para terminar o dia em modo relax

O dia está mais do que fechado, estás mergulhado no sofá e procuras algo para ver? Boa, temos umas sugestões para ti.

O dia está mais do que fechado, estás mergulhado no sofá e procuras algo para ver? Boa, temos umas sugestões para ti.

O dia está mais do que fechado, estás mergulhado no sofá e procuras algo para ver? Boa, temos umas sugestões para ti.

Interessado em viaja pelo mundo à procura da sonoridade perfeita, descobrir a história da label underground mais influente do mundo e de como chegou a nomes como Kanye West ou Madlib ou regressar ao paraíso perdido do DIY, em Williamsburg, Brooklyn? Quiçá acompanhar a jornada de uma campeã mundial que quer espalhar mais amor, a luta de um piloto em busca de superar um fenómeno de uma geração ou a saga de uma crew que percorreu o mundo de skate na mão ao longo de três anos? Podes fazer isso tudo com os filmes e séries que encontrares nesta lista. Desfruta!

Interessado em viaja pelo mundo à procura da sonoridade perfeita, descobrir a história da label underground mais influente do mundo e de como chegou a nomes como Kanye West ou Madlib ou regressar ao paraíso perdido do DIY, em Williamsburg, Brooklyn? Quiçá acompanhar a jornada de uma campeã mundial que quer espalhar mais amor, a luta de um piloto em busca de superar um fenómeno de uma geração ou a saga de uma crew que percorreu o mundo de skate na mão ao longo de três anos? Podes fazer isso tudo com os filmes e séries que encontrares nesta lista. Desfruta!

Interessado em viaja pelo mundo à procura da sonoridade perfeita, descobrir a história da label underground mais influente do mundo e de como chegou a nomes como Kanye West ou Madlib ou regressar ao paraíso perdido do DIY, em Williamsburg, Brooklyn? Quiçá acompanhar a jornada de uma campeã mundial que quer espalhar mais amor, a luta de um piloto em busca de superar um fenómeno de uma geração ou a saga de uma crew que percorreu o mundo de skate na mão ao longo de três anos? Podes fazer isso tudo com os filmes e séries que encontrares nesta lista. Desfruta!

RISS

Um filme sobre mais amor, com Carissa Moore . RISS segue a jornada da lendária surfista pela temporada de 2019 do Championship Tour da World Surf League, na qual, após anos de incerteza a nível competitivo, conseguiu conquistar a quarta coroa mundial.

Um filme sobre mais amor, com Carissa Moore . RISS segue a jornada da lendária surfista pela temporada de 2019 do Championship Tour da World Surf League, na qual, após anos de incerteza a nível competitivo, conseguiu conquistar a quarta coroa mundial.

Searching for Sound

Artistas de música exploram músicas de diferentes culturas e gerações à volta do globo. Pelo caminho, exploram a história musical, inspiram-se para o seu próprio trabalho e descobrem quais podem ser as próximas tendências musicais.

Artistas de música exploram músicas de diferentes culturas e gerações à volta do globo. Pelo caminho, exploram a história musical, inspiram-se para o seu próprio trabalho e descobrem quais podem ser as próximas tendências musicais.

Artistas de música exploram músicas de diferentes culturas e gerações à volta do globo. Pelo caminho, exploram a história musical, inspiram-se para o seu próprio trabalho e descobrem quais podem ser as próximas tendências musicais.

Goodnight Brooklyn