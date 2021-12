Red Bull TV. As melhores séries de gaming de 2021

Ao longo do ano foram vários os novos conteúdos que deram a conhecer jogadores, criadores e histórias de algumas das maiores figuras da indústria. Reunimos alguns dos nossos favoritos numa pequena lista de despedida a 2021. Vamos a isso?

mergulha na vida de algumas das personalidades mais influentes nos esports. Com diferentes jogadores em destaque a cada episódio, a série revela como atingiram o sucesso e o que os mantém motivados.

Uma série com estadia permanente na programação anual Red Bull,

e, mais recentemente, Johan 'N0tail' Sundstein (Dota 2). Vê o último episódio, com a lenda da OG Esports.

O último episódio da série, lançado no final deste ano, vai aos bastidores de Riders Republic, jogo de mundo aberto da Ubisoft que te permite conquistar montanhas em bicicletas de downhill e freestyle, snowboards e até wingsuits.

FURIA: Road to Major

A jornada da equipa de CS:GO da FURIA no PGL Major, em Estocolmo, foi histórica para a organização brasileira. No primeiro Mundial em dois anos, Art, KSCERATO, Yuurih, VINI e Drop alcançaram a fase de playoffs pela primeira vez e escreveram mais uma página na jornada que começou há três anos, em 2018.

