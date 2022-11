Sabe quem dominou a Final Mundial do Red Bull Pump Track

A temporada do Red Bull UCI Pump Track World Championships chegou ao fim com a Final Mundial no Santa Fé Bike Park, em Santiago, Chile.

65 riders de 21 países chegaram à capital do Chile para lutar pelo troféu da Final Mundial do Red Bull UCI Pump Track de 2022 e vestir a cobiçada camisa arco-íris, associada à vitória nesta disciplina de ciclismo do Campeonato Mundial UCI.

Vê a repetição completa do evento aqui e descobre tudo o que aconteceu em Santiago.

O formato

Esta final foi disputada num formato de sessão aberta, ou seja, o atleta faz o percurso da Pump Track, essencialmente em contrarrelógio. No formato de sessão aberta, um atleta pode fazer o percurso as vezes que quiser durante um tempo determinado para ver se consegue melhorar os seus tempos. Apenas um atleta é permitido no percurso de cada vez.

Atenção: aqui é permitido voar © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

A competição começou com uma fase de qualificação, onde todos os atletas inscritos marcaram tempos. Os 16 mais rápidos avançaram para a ronda seguinte e assim por conseguinte até que restaram quatro atletas. Depois competiram no formato de sessão aberta para determinar quem era o mais rápido, com os dois primeiros a chegar à final principal, enquanto os dois restantes se contentaram com a pequena final.

Christa von Niederhäusern fez história com a vitória na categoria feminina

A suíça Christa von Niederhäusern ficou em primeiro lugar na categoria feminina. Na final, von Niederhäusern defrontou a checa Sabina Košárková. Von Niederhäusern, que fez o percurso da em primeiro lugar, registou o tempo de 25,403s. Košárková não o superou: ficou-se pelos 25,743s.

Von Niederhäusern mostrou a sua velocidade e consistência durante a Final © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Ao vencer, Von Niederhäusern tornou-se na primeira atleta, feminina ou masculina, a conquistar o estatuto de bicampeã mundial na disciplina de Pump Track, depois de também vencer o primeiro evento feminino em Arkansas, Estados Unidos, em 2018. De resto, a suíça esteve presente no pódio do Mundial desde o primeiro ano também. Vineta Petersone, da Letónia, defrontou a campeã mundial de 2021, Aiko Gommers, na pequena final, e quem levou a melhor foi a letã.

Košárková saiu com a satisfação de não só ter a medalha de prata, mas também de ter estabelecido o melhor tempo geral para as mulheres nas rondas, que foi de 25,334s na qualificação.

Sabina Košárková, Christa Von Niederhäusern e Vineta Petersone © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Niels Bensink acelera para a vitória na categoria masculina

A final masculina viu Niels Bensink (Países Baixos) defrontar Alec Bob (Estados Unidos). Bensink foi o primeiro e registou o tempo de 23,171s. Bob ficou perto, mas foi ligeiramente mais lento, com o tempo de 23,201s.

Niels Bensink a toda a velocidade © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

O francês Thibault Dupont ficou em terceiro, depois do campeão mundial do ano passado e compatriota Eddy Clerté não conseguir fazer a sua corrida final. Clerte caiu durante as meias-finais, o que significa que Dupont só teve de rolar pela pista na pequena final para reivindicar a medalha de bronze. Clerté registou o tempo masculino geral mais rápido - 23,048s - na pista nos quartos de final e parecia bem encaminhado para defender o título do Campeonato Mundial, até que uma lesão o atingiu.

Alec Bob, Niels Bensink e Thibault Dupont © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool