Gommers e Clerte são os campeões mundiais de Pump Track

. Na segunda edição de sempre da competição, que teve Lisboa como palco, 70 riders de 25 países deram tudo por tudo para ganhar o título e as famosas riscas arco-íris. No final, os títulos foram para França e Bélgica.

Entre os dias 15 e 17 de outubro, os melhores riders de pump track do mundo encontraram-se na pista de Pump Track da Velosolutions localizada no Parque das Nações, para disputar os títulos de Campeões Mundiais masculino e feminino.

Entre os dias 15 e 17 de outubro, os melhores riders de pump track do mundo encontraram-se na pista de Pump Track da Velosolutions localizada no Parque das Nações, para disputar os títulos de Campeões Mundiais masculino e feminino.

Entre os dias 15 e 17 de outubro, os melhores riders de pump track do mundo encontraram-se na pista de Pump Track da Velosolutions localizada no Parque das Nações, para disputar os títulos de Campeões Mundiais masculino e feminino.

No dia 16 de outubro, o primeiro dia da competição, aconteceu o Last Chance Qualifier , uma última oportunidade de qualificação especial aberta a qualquer atleta federado, maior de 17 anos. O Top 4 de cada categoria garantiu um lugar na Final Mundial e juntaram-se aos já apurados nas 12 qualificações organizadas à volta do mundo. Portugal viu-se representado na Final Mundial por João Fidalgo, como wildcard, e Mónica Gaboleiro.

No dia 16 de outubro, o primeiro dia da competição, aconteceu o Last Chance Qualifier , uma última oportunidade de qualificação especial aberta a qualquer atleta federado, maior de 17 anos. O Top 4 de cada categoria garantiu um lugar na Final Mundial e juntaram-se aos já apurados nas 12 qualificações organizadas à volta do mundo. Portugal viu-se representado na Final Mundial por João Fidalgo, como wildcard, e Mónica Gaboleiro.

Na categoria masculina, Eddy Clerte sagrou-se campeão mundial pela primeira vez, depois de somar medalhas de prata e de bronze em competições anteriores. O atleta francês conquistou o título com um tempo de 26.920 segundos na ronda final. A medalha de prata foi para Philip Schaub , da Alemanha,e o bronze parao francês Thibault Dupont , com 28.920 e 29.211, respetivamente.

Na categoria masculina, Eddy Clerte sagrou-se campeão mundial pela primeira vez, depois de somar medalhas de prata e de bronze em competições anteriores. O atleta francês conquistou o título com um tempo de 26.920 segundos na ronda final. A medalha de prata foi para Philip Schaub , da Alemanha,e o bronze parao francês Thibault Dupont , com 28.920 e 29.211, respetivamente.