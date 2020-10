Foram quase 60 os riders que estrearam a nova pista de pump track da Velosolutions no Parque das Nações, no Qualificador de Lisboa para os Red Bull UCI Pump Track World Championships.

Portugueses, franceses, espanhóis e não só, atiraram-se às ondas do alcatrão com vista a garantir um lugar na maior competição da modalidade. No final, foram o francês Thibaut Dupont e a letã Vineta Petersone quem mais rápido andou em terras lusas, qualificando-se para o Mundial de Pump Track.

Dupont venceu a final com o tempo mais rápido de toda a competição, 28.985s, batendo o português Bruno Cardoso na final do Open masculino. Petersone, por sua vez, garantiu um lugar no Mundial com um tempo de 32.448s, vencendo a outra finalista, Nolwenn Grajewski, por uma margem de quase três segundos. Gabriel Broustal, nos homens, e Claire Dupont, nas mulheres, fecharam o pódio.

