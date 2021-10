A mais jovem modalidade do ciclismo evolui a alta-velocidade numa pista de alcatrão, conduzindo os pilotos por uma sucessão de rolos e curvas em contra-relógio, sem praticamente pedalar, fazendo-se valer apenas do balanço do corpo, naquela que será a quarta edição do ​Red Bull UCI Pump Track World Championships.

A mais jovem modalidade do ciclismo evolui a alta-velocidade numa pista de alcatrão, conduzindo os pilotos por uma sucessão de rolos e curvas em contra-relógio, sem praticamente pedalar, fazendo-se valer apenas do balanço do corpo, naquela que será a quarta edição do ​Red Bull UCI Pump Track World Championships.

A mais jovem modalidade do ciclismo evolui a alta-velocidade numa pista de alcatrão, conduzindo os pilotos por uma sucessão de rolos e curvas em contra-relógio, sem praticamente pedalar, fazendo-se valer apenas do balanço do corpo, naquela que será a quarta edição do ​Red Bull UCI Pump Track World Championships.

Com 70 atletas de 25 países, a Final do Mundo abre as suas portas a todos os entusiastas da bicicleta dia 16 de outubro às 12h00 – num programa com entrada livre, perfeito para toda a família.

Com 70 atletas de 25 países, a Final do Mundo abre as suas portas a todos os entusiastas da bicicleta dia 16 de outubro às 12h00 – num programa com entrada livre, perfeito para toda a família.

Com 70 atletas de 25 países, a Final do Mundo abre as suas portas a todos os entusiastas da bicicleta dia 16 de outubro às 12h00 – num programa com entrada livre, perfeito para toda a família.