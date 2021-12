Fica a conhecer os finalistas do Red Bull Untapped

Representante maior da comunidade portuguesa de Magic: The Gathering e vice-campeão mundial em 2016 e 2020, 'Kbol' surge como um dos principais candidatos à vitória neste Red Bull Untapped. Em 2020 foi protagonista de uma das maiores surpresas da final nacional do Red Bull Untapped, ao ser derrotado no encontro decisivo frente a André 'McLovin' Santos. Márcio é o nome em destaque quando se fala em elevar a bandeira de Portugal neste mundo e muito disso surge com base na sua fome de triunfar. “Gostaria de bater todos os recordes possíveis e ficar na história do Magic como o melhor jogador de todos os tempos e que todos os fãs do jogo saibam que um dos melhores é português”,

. Poucos anos passaram, mas certamente que está satisfeito com o papel crescente que os portugueses têm tido em Magic, até porque já antes queria que o seu sucesso fosse “uma porta de entrada para que mais jogadores portugueses estejam no topo”. E pensar que tudo começou num centro comercial quando viu uns baralhos de Magic à venda e decidiu jogar com o tio.