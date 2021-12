como os grandes vencedores do primeiro dia do torneio, disputado em modo de dupla eliminação. No domingo, em plena Comic Con Portugal, será conhecido o grande vencedor.

A grande surpresa deste sábado passa pela ausência de Márcio ‘Kbol’ Carvalho do top4. No último ano tinha chegado à final portuguesa do Red Bull Untapped. A figura maior do panorama nacional de Magic: The Gathering foi derrotado logo no primeiro round por Cheng Yu Chang (1-2). No ‘lower bracket’, ainda conseguiu vencer Yann Rabay (2-1) e Nelson Rodrigues (2-1), mas caiu perante Yo Tezuka (2-1). Após sair de cena, ‘Kbol’ ainda esteve à conversa connosco e deixou votos de ver os colegas de equipa João Andrade e Pedro Martinho presentes nas decisões de domingo.