Red Bull Wingfinder: A experiência de Hugo Pinheiro e Teresa Bonvalot

Desenvolvido pela Red Bull e uma equipa especializada de professores de psicologia, o Wingfinder identifica os pontos fortes e oferece as ferramentas e dicas para seres ainda melhor.

Uma das principais forças da Teresa que foi identificada através do teste foi o facto de ser “supportive”, refletindo-se na forma como interage com os outros, sempre disponível para ajudar, ouvir opiniões e ideias.

Através do Red Bull Wingfinder, conheci-me melhor. É como ter uma confirmação de algo que é importante para mim, os meus pontos fortes ou os não tão fortes

Na carreira enquanto surfista, acredita que ao ter um conhecimento mais claro dos seus pontos fortes, pode ajudar a ser mais resiliente tanto no dia a dia como no treino e também na forma como está disposta a ouvir os outros.

