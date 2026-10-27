Christopher Nkunku, do RB Leipzig, a rematar no EA FC 27.
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Red Bull Wings Cup: como ir do sofá até Miami no EA FC 27

Neste guia, vamos explicar-te como te podes tornar o Campeão Mundial da Red Bull Wings Cup, quer estejas no sofá ou no campus da tua faculdade.
Escrito por Christian Knoth
2 min de leituraPublished on

Resumo

  1. 1
    A Red Bull Wings Cup no EA FC 27 explicada
  2. 2
    Liga Aberta: Joga online
  3. 3
    Miami chama: a Final Mundial na sala de estar do Messi
Jogadores de 80 países, um único objetivo: ser campeão mundial. O Red Bull Wings Cup oferece à comunidade do EA FC 27 um dos maiores torneios de sempre. Um confronto global pela coroa no «Jogo do Mundo». Queres participar no Red Bull Wings Cup, mas precisas de alguma orientação? Então vieste ao sítio certo. Vamos explicar-te tudo - passo a passo!
01

A Red Bull Wings Cup no EA FC 27 explicada

A Red Bull Wings Cup é uma competição global no EA FC 27. Na primeira fase do evento, o melhor jogador de cada um dos 80 países será selecionado para representar o seu país na Final Mundial. Há duas formas de participar na fase de qualificação no teu próprio país: online, a partir do teu sofá ou da tua cadeira de gaming, na Open League; ou offline em vários campus universitários, na University League.
Os jogadores do RB Leipzig comemoram um golo no EA FC 27.

O RB Leipzig também vai à caça do título no EA FC 27

© EA Sports

02

Liga Aberta: Joga online

A Open League é o caminho de qualificação para toda a comunidade do EA FC. Joga online na PlayStation 5 com a tua Ultimate Team e abre caminho até à Lisboa Games Week para a Final Nacional! Vamos responder a todas as tuas perguntas importantes passo a passo:

Red Bull Wings Cup Open League: Perguntas Frequentes

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03

Miami chama: a Final Mundial na sala de estar do Messi

Tudo se resume a isto: Freedom Park, em Miami. A Red Bull Wings Cup vai atingir o seu clímax global no início de 2027, no estádio do Inter Miami. Os vencedores de cada país irão disputar o título de campeão mundial. O que mais há para saber sobre a Final Mundial? Todos os detalhes:

Final Mundial da Red Bull Wings Cup: Perguntas Frequentes