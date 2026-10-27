oferece à comunidade do EA FC 27 um dos maiores torneios de sempre. Um confronto global pela coroa no «Jogo do Mundo». Queres participar no Red Bull Wings Cup, mas precisas de alguma orientação? Então vieste ao sítio certo. Vamos explicar-te tudo - passo a passo!

A Red Bull Wings Cup é uma competição global no EA FC 27. Na primeira fase do evento, o melhor jogador de cada um dos 80 países será selecionado para representar o seu país na Final Mundial. Há duas formas de participar na fase de qualificação no teu próprio país: online, a partir do teu sofá ou da tua cadeira de gaming, na Open League; ou offline em vários campus universitários, na University League.