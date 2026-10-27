Jogadores de 80 países, um único objetivo: ser campeão mundial. O Red Bull Wings Cup oferece à comunidade do EA FC 27 um dos maiores torneios de sempre. Um confronto global pela coroa no «Jogo do Mundo». Queres participar no Red Bull Wings Cup, mas precisas de alguma orientação? Então vieste ao sítio certo. Vamos explicar-te tudo - passo a passo!
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A Red Bull Wings Cup no EA FC 27 explicada
A Red Bull Wings Cup é uma competição global no EA FC 27. Na primeira fase do evento, o melhor jogador de cada um dos 80 países será selecionado para representar o seu país na Final Mundial. Há duas formas de participar na fase de qualificação no teu próprio país: online, a partir do teu sofá ou da tua cadeira de gaming, na Open League; ou offline em vários campus universitários, na University League.
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Liga Aberta: Joga online
A Open League é o caminho de qualificação para toda a comunidade do EA FC. Joga online na PlayStation 5 com a tua Ultimate Team e abre caminho até à Lisboa Games Week para a Final Nacional! Vamos responder a todas as tuas perguntas importantes passo a passo:
Red Bull Wings Cup Open League: Perguntas Frequentes
Adquire a lata da Red Bull Wings Cup e reclama as tuas recompensas
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Miami chama: a Final Mundial na sala de estar do Messi
Tudo se resume a isto: Freedom Park, em Miami. A Red Bull Wings Cup vai atingir o seu clímax global no início de 2027, no estádio do Inter Miami. Os vencedores de cada país irão disputar o título de campeão mundial. O que mais há para saber sobre a Final Mundial? Todos os detalhes:
Final Mundial da Red Bull Wings Cup: Perguntas Frequentes