Os reis do deserto que conquistaram o Rally Dakar 2022

"Honestamente, sinto mais esta vitória do que a primeira, porque já passaram cinco anos e cinco anos é muito tempo”, foram as primeiras palavras de Sunderland logo após sagrar-se mais uma vez campeão do Dakar. O piloto britânico tornou-se, assim, o primeiro a conseguir ganhar a competição por duas equipas distintas desde Richard Sainct há duas décadas. Para além disso, deu à Gas Gas o primeiro título no rally mais duro do mundo.