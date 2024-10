Rickas foi o grande vencedor do Red Bull FrancaMente 2024. O MC de Espinho conquistou o júri composto por Kappa Jotta, Eva Rapdiva e Valete com um desempenho de alto nível e consistência em todas as batalhas.

Qual e quando foi o teu primeiro contacto com as Batalhas?

