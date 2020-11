Riders Republic é o jogo multiplayer que promete marcar 2021

Os jogos multiplayer, desde a alegria de Fall Guys e competitividade de FIFA até à tensão sem paralelos de CS:GO, tornaram-se uma fonte indispensável de entretenimento este ano.

Riders Republic chega, por isso, na altura certa. O jogo é da autoria da equipa por detrás do título de snowboard Steep e promete aos jogadores a chance de executar manobras que desafiam a morte em tudo desde bicicletas a pranchas de snowboard e gliders. O cenário? Um mundo que captura o melhor de parques nacionais reais. Talvez o mais impressionante de tudo, porém, seja o ênfase que a Ubisoft está a dar em proporcionar aos jogadores uma experiência social nunca antes vista em jogos destes.

A Red Bull falou com Igor Manceau, diretor criativo de Riders Republic na Ubisoft, para saber mais sobre como o jogo vai unir um mundo de riders.

Corridas em massa são um dos destaques de Riders Republic © Ubisoft

O anúncio de Riders Republic foi uma notícia incrível para qualquer pessoa que tenha jogado Steep, o soberbo jogo de snowboard em mundo aberto lançado em 2016. Os fogosos fãs do jogo (basicamente, qualquer um que o tenha jogado) esperavam ansiosamente por uma sequela e, apesar de não ter o mesmo nome, Riders Republic é sem dúvida o sucessor espiritual de Steep, não só por estar embebido no mesmo espírito do jogo de desportos de inverno, mas também pela sua vertente de exploração de mundo aberto.

Ainda assim, apesar de partilhar ADN com Steep, Riders Republic vive por si só ao afastar-se do cenário de neve para um mundo aberto maior e com mais e mais grandiosos ecossistemas.

"O mundo de Riders Republic é um ceário épico para os jogadores desfrutarem", diz Manceau. "Para pôr as coisas a andar, no modo carreira, os jogadores devem viajar de uma região para a outra para se envolverem em diferentes atividades e eventos. Enquanto os jogadores viajarem pelo mapa irão haver muitas oportunidades para deixar a estrada e descobrir as pérolas que estão escondidas nas envolvências."

Enfrenta todos em Riders Republic © Ubisoft

Porém, de todas as características únicas que Riders Republic ostenta, o foco na comunidade é a Manceau mais sublinha. "O que distingue Riders Republic de tudo o que já vimos até agora é o aspeto social do jogo", refere. "O jogo trata-se de desfrutar de um parque de diversões na natureza vibrante e abraçar a emoção de andar com amigos e outros riders."

Mas com o que é que isto se parece, exatamente? Riders Republic permite que até 50 jogadores compitam em terrenos variados num vasto leque de modos e atividades, incluindo a apropriadamente louca 'mass race' (corrida em massa), que coloca um elevado número de jogadores uns contra os outros na missão desperada de chegar à meta (que provavelmente se encontra no fim de um terreno bastante extremo).

Ainda que possas praticar sozinho, acho que há uma verdadeira camaradagem com as pessoas com quem andas Igor Manceau – diretor criativo de Riders Republic na Ubisoft

Alguns jogadores de Steep podem estar a perguntar-se a velhinha questão 'if it ain't broke, why fix it?'. Manceau é bastante enfático no que toca à importânica da abordagem social de Riders Republic.

"Só andar é ótimo, mas andar com amigos e partilhar momentos torna-o ainda mais especial e memorável. Ainda que possas praticar sozinho, acho que há uma verdadeira camaradagem com as pessoas com quem andas. Oferecer esta experiência social no nosso jogo é, na verdade, muito natural."

É verdade, também, que ter tantos jogadores num ecrã ao mesmo tempo pode proporcionar uma experiência que não só é imprevisível como mostra bem os músculos das plataformas atuais e da próxima geração.

"Queremos que o jogo seja jogado com amigos e, de um ponto de vista técnico, ver tantas pessoas num ecrã é realmente um feito", considera Manceau. "Fomos capazes de apresentar mais de 20 jogadores em simultâneo na atual geração e mais de 50 jogadores na próxima. Quando o veem é realmente uma experiência vibrante e única."

Modos multiplayer

A energia vibrante de Riders Republic não se deve apenas ao número de jogadores em ecrã, mas também à quantidade de escolhas que tens para interagir com o mundo e os riders. Com modos que incluem PvP, PvP ranked, arcada multiplayer e mass races, Manceau descreve o jogo como uma "verdadeira experiência social".

Bicicletas, pranchas, wingsuits: anda com o que tu quisers © Ubisoft

No que toca ao que podes fazer com outros jogadores, Manceau explica: "durante a nossa experiência de jogo 'free roam', o sistema de 'matchmaking' está desenhado para ligar jogadores com base em certos critérios incluindo proximidade de jogadores e desporto escolhido. Além disso, também suportamos 'matchmaing' mais tradicional para os nossos modos multijogador específicos. Nesta instância, o 'matchmaking' vai procurar por jogadores que estão à procura de jogar o mesmo modo multijogador. Todas as funcionalidades multijogador fazem parte da nossa tecnologia de servidores dedicados, o que assegura uma alta qualidade de conectividade entre jogadores."

E conectividade de alta qualidade é o que se quer quando se fala de uma experiência multiplayer de tamanha profundidade e escala. Principalmente quando o modo de jogo que mais deu que falar em Riders Republic foi a corrida em massa. Concluindo, impunha-se uma simples questão a Manceau: como nos podemos envolver neste espetáculo épico?

"A cada hora, um evento de jogo gigante acontece em localizações predefinidas do mapa. Se o jogador chegar à zona durante a janela de abertura do evento podem fazer parte da sessão e correr com mais de 50 jogadores (+20 na atual geração) ao mesmo tempo no ecrã."

Com os jogos multiplayer mais em voga do que nunca, parece que Riders Republic vai juntar uma comunidade da qual vai valer a pena fazer parte.