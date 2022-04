Sabe como é o treino físico de uma B-Girl

B-Girl Vanessa: Planeio continuar a competir o máximo que conseguir, porque acredito que é a competição e o facto de batalhar as melhores B-Girls que faz com que me torne mais forte - batalhar as melhores, para ser a melhor. Por isso quero continuar a batalhar as B-Girls de mais alto nível, em diferentes países, em várias competições para ganhar experiência e tentar fazer bons resultados para depois possivelmente participar nos Jogos Olímpicos. Por isso, neste momento, tento entrar em várias competições, mesmo que seja uma battle mais pequena, aproveito para testar novos movimentos porque uma battle é completamente diferente do treino, temos a adrenalina, as luzes, o ambiente, o público, o palco, o júri, a pressão é completamente diferente. Então, tento colocar-me em situações de battle mesmo que não seja alta competição para depois estar preparada e não ser uma surpresa, correndo o risco de ficar bloqueada nas competições que realmente contam.