Vê o caminho de Sam Sunderland até ao topo do edifício mais alto do mundo

O trajeto para o Rally Dakar 2022 tem sido nada menos do que espetacular para Sam Sunderland .

O vencedor do Dakar em 2017 e atual líder nas motas traz todo um novo significado ao termo 'passeio off-road' no seu novo filme: Yalla.

Tive rédea solta para ter estas ideias de sonho de lugares para andar de mota Sam Sunderland

Para Yalla - que significa "pressa" ou "vamos" em árabe -, foi dada total liberdade a Sunderland pelo Dubai. Ele podia conduzir a sua KTM 450 SX-F por onde quisesse sem quaisquer limites - e isso é visível no filme.

Assim que chegou com a sua mota ao 160º andar do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa de 830m de altura, Sunderland desmontou-se e subiu os restantes 90 minutos até ao topo.

Fica a conhecer o Sam Sunderland e sabe tudo sobre a sua vitória do Rally Dakar 2017 com o vídeo abaixo:

Como surgiu a ideia para Yalla

A semente da ideia para o Yalla foi plantada quando Sunderland estava apenas a começar a carreira no rally. A viver no Dubai no momento, o britânico e os amigos ficavam deslumbrados com os inúmeros campos de golfe imaculados e fantasiavam em ir para lá de mota e 'deitar a casa abaixo'.

Num dia foram até um campo que tinha sido abandonado a meio da construção e para Sunderland essa experiência serviu para "pôr o pensamento na minha mente: imaginas o quão bom seria andar mesmo de mota num campo de golfe?"

A imaginação de Sunderland ganhou asas novamente em 2019 quando viu Kriss Kyle a descer de um helicóptero na sua BMX , aterrar no heliporto do Burj Al Arab e andar a transformar os pontos turísticos do Dubai no seu parque pessoal de BMX.

Sam Sunderland salta sobre uma ponte no Emirates Hills Golf Club © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

"Tive rédea solta para pensar nestas ideias de sonho de sítios para andar na minha mota - o céu era o limite. Por onde eu quisesse, podia andar. Houve lugares pelos quais nem pensei ir, como o topo do Burj Khalifa. Foi uma experiência absolutamente louca", disse Sunderland.

Honestamente, subir o Burj Khalifa foi assustador Sam Sunderland

Sunderland subiu o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa de 828m © André Kunze

Como Sam Sunderland chegou ao topo do Burj Khalifa

Se o céu era o limite, então o edifício mais alto do mundo tinha de fazer parte do filme. Sunderland foi até ao topo do arranha-céus. Embora o espaço fosse muito curto para levar a mota até lá, foi tão assustador como qualquer trecho do deserto árido, solitário e inóspito que provavelmente irá enfrentar no Rally Dakar .

'On the Burj of greatness': Sam subiu o edifício para a foto final © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

"Honestamente, subir o Burj Khalifa foi assustador! Apanhámos o elevador para o 160º andar, depois subimos as escadas durante uma hora e meia e ainda estava escuro quando chegámos ao topo. Partimos por volta das 2h ou 3h da madrugada para estar lá a tempo do nascer do sol."

"Há uma pequena escotilha quando chegas ao topo. Eles abriram-na, eu olhei por cima da borda e pensei: 'Não, não quero ter nada a ver com isto.'" Sunderland acabou por subir à pequena plataforma totalmente equipado e a fotografia foi captada de um helicóptero. "Foi uma loucura, absolutamente louco", confidenciou.

Os desafios para Sunderland nas filmagens

Apesar de toda a diversão, este projeto foi bastante desafiante: oito dias de filmagens seguidos e muitos deles com duração de 14h. A juntar a isso, um acontecimento infeliz. "Estive no Rally de Marrocos por 2 semanas, mas tive uma intoxicação alimentar no penúltimo dia. Fui a casa por um dia, mas no seguinte rumei ao Dubai e começámos a filmar", contou.

A dar tudo numa duna no deserto do Dubai © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

O risco de uma lesão também estava na mente de todos. Isto pois Sunderland teve de se adaptar a uma mota MX em vez do seu habitual set-up de enduro.

Sunderland a passar por alguns camelos locais © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Surpreendentemente, o maior desafio não foi subir o Burj Khalifa, nem voar pela praia La Mer a toda velocidade, muito menos rasgar tudo nos campos de golfe. "O mais difícil nas filmagens foi o pequeno salto em frente ao Burj Al Arab", lembrou. "Queríamos dazer algo com o Burj atrás no plano. É apenas o salto numa ponte, mas apercebi-me que não havia sítio nenhum para aterrar. Assim que toquei no chão, havia uma palmeira, arbustos e uma curva fechada de 90 graus à direita."

O salto por cima da ponte no Burj Al Arab foi um desafio técnico © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

"O salto foi três vezes maior do que o espaço que tinha para parar e virar. Esse foi provavelmente o salto mais pequeno e insignificante das filmagens, mas estava totalmente assustado quando tive de o fazer!"

A praia de La Mer foi um dos melhores momentos para Sunderland. "Foi muito giro. Construíram um barco para eu saltar. Foi muito engraçado porque estávamos lá prontos para dar tudo nesta praia turística e saltar um barco. Depois alguém disse que não podia estragar nenhuma das flores onde ia saltar. Então tivemos de improvisar e inventar um trajeto entre arbustos e árvores. No fim, ficou muito bom."

Sam rode ao redor do resort em La Mer, onde saltou um barco © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Este é o filme favorito de Sunderland (até agora...)

Apesar de já ter participado em várias filmagens, o entusiasmo gerado à volta do Yalla tornou-o no projeto mais recompensador até agora.

O peso estava todo sobre os meus ombros Sam Sunderland

"O Yalla foi outro nível! Tive a sorte de ter estado em filmagens excelentes antes, como o Red Bull Guardians of the Dakar , mas este foi diferente", disse.

Em termos de comparação, o próximo desafio de Sunderland é relativamente simples: não há edifícios recorde para subir, campos de golfe para andar, ou flores para evitar. Tem somente de ganhar o Rally Dakar: até ao momento está no bom caminho com a liderança nas motas.

Acompanha todo o progresso de Sam Sunderland no Rally Dakar e toda a ação das etapas, assim como classificações das corridas na Red Bull TV .